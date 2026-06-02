Real Madrid en Oranje-international Dumfries in gesprek over transfer

Real Madrid en Oranje-international Dumfries zijn in gesprek over een mogelijke transfer. Pérez en zijn beleidsbepalers zien in Dumfries de ideale opvolger van Dani Carvajal. De rechtsback en aanvoerder heeft een afkoopsom van twintig miljoen euro in zijn contract bij Inter. Volgens Fabrizio Romano zijn de gesprekken met het kamp-Dumfries ook gestart.

de komende periode al wil doorpakken. Pérez en zijn beleidsbepalers zien in de Oranje-international de ideale opvolger van Dani Carvajal. De rechtsback en aanvoerderWaar de droomtransfer van Dumfries nog gestalte moet krijgen, is Real volgens meerdere buitenlandse media al rond met Konaté .

De Franse verdediger stond al langer op de radar bij Real gezien zijn aflopende contract bij Liverpool, maar leek in eerste instantie op Anfield te blijven. Onlangs besloot KonatéDe deal met Konaté wordt helemaal rondgemaakt als Pérez . Inmiddels zijn de gesprekken met het kamp-Dumfries volgens Fabrizio Romano ook gestart. De dertigjarige rechtsback wordt al langer in verband gebracht met een transfer en heeft een afkoopsom van twintig miljoen euro in zijn contract bij Inter.

Volgens het Duitsede verwachte aanstelling van José Mourinho als nieuwe trainer nog niet eens officieel bevestigd is. Vanuit Spanje komen echter wel geluiden dat Mourinho zowel de komst van Konaté als Dumfries zou toejuichen. De Portugese trainer krijgt ook de beschikking over Endrick (terug van verhuur bij Lyon) en Nico Paz, die terug wordt gekocht van Como





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