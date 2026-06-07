Real Madrid en Barcelona strijden om Bernardo Silva

Real Madrid en FC Barcelona zijn beide geïnteresseerd in de middenvelder Bernardo Silva, die Manchester City verliet. Beide Spaanse topclubs hopen de 31-jarige international te kunnen overtuigen, maar Silva wil een club waar hij zich echt gewaardeerd voelt.

Real Madrid wil zich ook deze zomer versterken met de ervaren middenvelder Bernardo Silva , meldt de Spaanse sportkrant AS. De 31-jarige Portugal international, die onlangs na negen très succesvolle seizoenen afscheid nam van Manchester City , staat hoog in de wensen van meerdere topclubs.

Naast FC Barcelona, dat al langere tijd geïnteresseerd is, en Atletico Madrid, komt nu ook de国之重器 Real Madrid in het schietveld. Volgens de Spaanse media staat de regerend landskampioen van Spanje op 'pole position' om de veelgeprezen middenvelder vast te tekenen. Silva zelf bleef vooralsnog vaag over zijn toekomst. Hij verklaarde dat hij nog geen definitieve keuze heeft gemaakt en dat Barcelona één van de opties is, maar dat hij nog andere gesprekken aan het voeren is.

"Uiteindelijk ga ik proberen een team te vinden dat mij echt wil hebben, waar ik voel dat ze echt van mij houden. Dat is heel belangrijk.

" De concurrentie tussen Real Madrid en Barcelona voor Silva is intens. Voor Barcelona, onder leiding van trainer Hansi Flick, zou de komst van Silva een belangrijke versterking betekenen. Flick zou zijn goedkeuring al hebben gegeven, in de verwachting dat Silva de aanval en het middenveld kan verdiepen en onder meer Pedri meer ontspanning kan bieden. Om ruimte te maken in de selectie, zou Barcelona mogelijk Marc Casadá laten vertrekken en Roony Bardghji, de jonge Zweedse talentvolle speler, verhuren.

Op dit moment lijkt Real Madrid met zijn financiële kracht en sportieve project de voorkeur te hebben, maar de uiteindelijke beslissing ligt volledig bij Silva zelf. De transfermarkt rondom Bernardo Silva blijft dus boeiend en de komende weken kunnen beslissend zijn





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