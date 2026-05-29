Real Madrid aast op transfervrije Konaté: contract bij Liverpool loopt af

Ibrahima Konaté staat op het punt om Liverpool transfervrij te verlaten, met Real Madrid als belangrijkste kandidaat. De Franse verdediger kon geen overeenstemming bereiken over een nieuw contract, waardoor hij mogelijk gratis naar Spanje vertrekt.

Ibrahima Konaté beschikt bij Liverpool over een aflopend contract. De Franse verdediger, die in de zomer van 2021 overkwam van RB Leipzig, heeft nog geen akkoord bereikt over een nieuwe verbintenis.

Dit heeft de aandacht getrokken van Real Madrid, dat op zoek is naar versterking in het hart van de defensie. Volgens Spaanse media staan de Koninklijke op scherp nu Konaté mogelijk transfervrij de deur uitloopt. Liverpool betaalde destijds ongeveer veertig miljoen euro voor de mandekker, maar dreigt hem nu zonder vergoeding te zien vertrekken. Konaté vormde de afgelopen seizoenen over het algemeen het centrale duo met Virgil van Dijk.

Met de Reds won hij één keer de Premier League, één keer de FA Cup en twee keer de League Cup. De 25-jarige international wordt geroemd om zijn snelheid, fysieke kracht en inschattingsvermogen. Zijn ontwikkeling bij Liverpool is echter niet zonder hobbels verlopen. Blessures hebben hem af en toe aan de kant gehouden, maar wanneer fit is hij een vaste waarde in de basis.

De onderhandelingen over een nieuw contract sleepten al maanden aan, zonder dat beide partijen elkaar hebben gevonden. Liverpool lijkt bereid hem te laten gaan als hij niet tekent, gezien het beleid om aflopende contracten niet te verlengen tegen hoge salariseisen. Real Madrid heeft de afgelopen jaren een reputatie opgebouwd in het aantrekken van spelers met een aflopend contract. Denk aan Kylian Mbappé, David Alaba en Antonio Rüdiger, die allen transfervrij naar de Spaanse hoofdstad kwamen.

Ook Trent Alexander-Arnold maakte eerder de overstap van Liverpool naar Madrid zonder transfersom. Hoewel dergelijke deals vaak gepaard gaan met forse tekengelden, blijft het een lucratieve strategie voor de club. Mocht Konaté daadwerkelijk naar Real vertrekken, dan krijgt Dean Huijsen er een geduchte concurrent bij. Huijsen wordt gezien als een groot talent, maar Konaté brengt ervaring op topniveau mee.

De concurrentie in de verdediging van Real Madrid wordt dan moordend, met spelers als Éder Militão, David Alaba en Antonio Rüdiger. Naast Real Madrid zouden ook andere Europese topclubs interesse hebben in Konaté. Clubs uit de Premier League zoals Arsenal en Chelsea houden de situatie in de gaten. Echter, de aantrekkingskracht van Real Madrid en de mogelijkheid om transfervrij te vertrekken maken de Spaanse club tot de favoriet.

Konaté zelf heeft nog niet publiekelijk gereageerd op de geruchten. Het is afwachten of hij zijn carrière in Engeland voortzet of een nieuwe uitdaging in Spanje aangaat. De komende weken zullen cruciaal zijn voor zijn toekomst. Konaté begon zijn profcarrière bij FC Sochaux voordat hij naar RB Leipzig vertrok.

In Duitsland ontwikkelde hij zich tot een van de meest veelbelovende verdedigers van Europa. Zijn prestaties leverden hem een transfer naar Liverpool op, waar hij onder Jürgen Klopp uitgroeide tot een belangrijke schakel. Ook bij het Franse nationale elftal heeft hij zijn sporen verdiend, al moet hij vaak concurrentie aangaan met onder anderen Dayot Upamecano en William Saliba. De defensie van Real Madrid is dit seizoen niet altijd even stabiel geweest.

Blessures en wisselende vorm hebben geleid tot onzekerheid. Trainer Carlo Ancelotti zoekt naar een langetermijnoplossing naast de jonge talenten. Konaté past in het profiel van een fysiek sterke, snelle verdediger die ook opbouwend goed is. Zijn ervaring in de Champions League en de Premier League maakt hem aantrekkelijk.

Het is nog onduidelijk of Liverpool alternatieven heeft voor het geval Konaté vertrekt. De club heeft in het verleden vaak geïnvesteerd in jonge verdedigers, maar een directe vervanger van het kaliber Konaté zal niet eenvoudig te vinden zijn. Mogelijk richt Liverpool zich op de transfermarkt of promoveert het een jeugdspeler





