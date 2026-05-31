Real Betis richt zich op terugkeer van Dani Ceballos, Real Madrid stelt hoge prijs

Na een lange periode bij Real Madrid wil Dani Ceballos mogelijk terug naar Real Betis. De Spaanse club moet echter een flinke som betalen om het contract van de 29‑jarige middenvelder af te kopen, terwijl Ajax ook interesse blijft tonen.

Ajax heeft al meerdere keren in de Spaanse pers genoemd dat de club geïnteresseerd is in de creatieveling Dani Ceballos , maar een andere partij lijkt nu een serieuze concurrent te vormen.

De 29‑jarige middenvelder, die vroeger al een jeugdspeler was bij Real Betis, staat opnieuw op de radar van zijn oude club. Het Andalusische team wil Ceballos terughalen, omdat hij destijds in 2014 zijn debuut maakte in de eerste ploeg en daarna een enorm populaire spelmaker werd in Sevilla. Na een succesvolle periode bij Betis maakte hij de stap naar Real Madrid, waar hij negen seizoenen heeft gespeeld.

Nu wordt er gesproken over een mogelijke terugkeer naar het oude nest, maar de vraagprijs van de Spaanse reus zou de transfer kunnen bemoeilijken, meldt de sportkrant Diario AS. Volgens bronnen heeft Real Madrid nog geen definitieve beslissing genomen over de verkoop van Ceballos. In het verleden gaf de club al aan dat de wegen met Betis ooit weer zullen kruisen, maar er moet eerst een passende transfersom worden overeengekomen.

De speler heeft tot medio 2027 een contract bij Madrid, waardoor Betis een aanzienlijke financiële afweging moet maken om zijn resterende contract af te kopen. De vorige zomer leek Ceballos op het punt te staan om voor elf miljoen euro naar Olympique Marseille te vertrekken, maar die deal viel uiteindelijk in duigen. De huidige situatie vereist een hoger bedrag, omdat Real Madrid niet bereid is de club voor een lagere som los te laten.

Ceballos heeft herhaaldelijk uitgesproken dat hij graag wil terugkeren naar Betis, een club waar hij zich thuis voelt en waar hij zijn voetbaldroom begon. Met de Champions League als groot podium voor Betis kan de terugkeer van een speler met zijn ervaring en kwaliteit een extra motivatie zijn voor zowel de club als de fans.

De 29‑jarige blijft zich bewust van zijn leeftijd en ziet nog veel potentieel om te schitteren in La Liga en om de leidende rol te hervatten die hij de afgelopen seizoenen bij Madrid niet volledig kon vervullen. Transferexpert Matteo Moretto meldde begin mei dat Ajax destijds het concretest was voor Ceballos, maar de huidige belangstelling van Betis groeit gestaag.

Als Real Madrid bereid is de vraagprijs te verlagen of als Betis een creatieve betalingsregeling kan treffen, kan een deal in de nabije toekomst werkelijkheid worden





