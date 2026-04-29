Razendsnelle opwarming in Europa leidt tot toename natuurbranden in Nederland

Een nieuw rapport toont aan dat Europa snel opwarmt, wat resulteert in een verhoogd risico op natuurbranden in Nederland. Branden breken uit in verschillende delen van het land, en experts waarschuwen voor een zorgwekkende trend.

Europa warmt in rap tempo op, zo blijkt uit het recente rapport 'De Europese staat van het klimaat 2025'. Nederland ondervindt hiervan direct de gevolgen: naast een brand nabij de Veluwe is vandaag ook een natuurgebied in Tilburg in vlammen opgegaan.

In vrijwel alle veiligheidsregio's is het hoogste waarschuwingsniveau van kracht, wat resulteert in een verhoogd risico op natuurbranden. De afgelopen maand zijn er door het hele land diverse natuurbranden uitgebroken, wat leidt tot een enorme druk op de natuurbrandbestrijding. Marcel Geluk, specialist natuurbrandbeheersing bij de Veiligheidsregio Utrecht, geeft aan: 'We bevinden ons momenteel in een zeer brandgevoelige periode. Dagelijks ontvangen we meerdere meldingen en de brandweer is continu bezig om verdere escalatie te voorkomen.

' De situatie is inderdaad zorgwekkend: april heeft tot nu toe al 144 meldingen van natuurbranden opgeleverd, exclusief de meldingen van vandaag. Vorig jaar april werd er zelfs een recordaantal meldingen geregistreerd. De opwarming in Europa betekent dat we dit soort situaties vaker zullen zien, aldus Margreet van Marle, expert natuurbranden en klimaatbestendigheid bij kennisinstituut Deltares.

'Hierdoor wordt het in Nederland steeds vaker droog en warm. We verwachten dat Nederland in 2050 of 2100 aanzienlijk droger zal zijn, wat de kans op natuurbranden, en het gelijktijdig voorkomen ervan, verder vergroot.

' Van Marle benadrukt echter dat natuurbranden onvoorspelbaar blijven. 'We krijgen steeds meer inzicht in de ontstaansfactoren en de effecten van droogte en wind op het brandgedrag, maar deze factoren maken het lastig om effectieve maatregelen te treffen. ' Geluk bevestigt deze uitdaging: 'Als brandweerman zien we de veranderingen in het klimaat en de toenemende intensiteit van de branden in Nederland. Dit maakt de bestrijding moeilijker.

De huidige ontwikkelingen wijzen erop dat we mogelijk branden in Nederland zullen krijgen die we tot nu toe alleen van Zuid-Europa kennen.

' Hij maakt zich zorgen over de toekomst, gezien de hoge bevolkingsdichtheid in Nederland en de complexe verwevenheid van verschillende functies in de natuur, zoals campings, zorglocaties en vitale infrastructuur. De kans dat kwetsbare objecten bij een natuurbrand betrokken raken is dus reëel. Van Marle pleit voor een kritische blik op de manier waarop we met deze situatie omgaan.

'We moeten gezamenlijk nadenken over de inrichting van Nederland, zodat we een goede balans vinden tussen ruimte voor natuur, vegetatie en mensen. ' Ze benadrukt het belang van het identificeren van kritieke voorzieningen en kwetsbare woongebieden, en het nemen van maatregelen om de veiligheid te waarborgen. Goede voorlichting en bewustwording zijn essentieel, vervolgt Van Marle.

'Niet iedereen is zich bewust van de gevoeligheid van de omgeving en de natuur voor brand. Het is belangrijk om alert te zijn en direct te melden als je iets verdachts ziet.

' Ze wijst op het belang van eigen verantwoordelijkheid: 'Laat geen afval achter in natuurgebieden, gooi geen glas weg en doof sigaretten volledig. Zelfs een kleine actie kan in droge gebieden een natuurbrand veroorzaken, die door harde wind snel kan uitbreiden.

' Van Marle vertelt dit vanuit de Haagse Duinen, waar de dag ervoor een natuurbrand is geblust. 'Een stuk duingebied is afgebrand, wat onder invloed van droogte en harde wind is gebeurd. ' Met het nieuwe klimaatrapport in het achterhoofd, dat een heet en droog Europa voorspelt, rijst de vraag hoe goed we hierop voorbereid zijn. Europa is het snelst opwarmende continent, met extreme hittestress in het zuiden.

Oorzaken zijn onder meer het smelten van ijs op Groenland en in de Alpen, en lage rivierstanden. Gelukkig zijn er al veel initiatieven genomen, zegt Geluk van de Veiligheidsregio Utrecht, door de brandweer, natuurbeheerders, provincies en gemeenten. We werken samen met veel partners om het risico beheersbaar te houden. Hij benadrukt echter dat het vooral om langetermijnmaatregelen gaat





