Raymond van Barneveld stap terug van internationale dartscircuit door mentale nood

Raymond van Barneveld zet een belangrijke stap terug in zijn carrière na een reeks teleurstellende resultaten, mentale problemen en een verhuizing naar Engeland.

Raymond van Barneveld trekt zich voorlopig terug uit het officiële dartscircuit vanwege een aanhoudende slechte vorm en mentale gezondheid sproblemen. De viervoudig wereldkampioen erkent dat hij al maandenlange botsende resultaten beleeft en zijn eigen prestaties ver verwijderd zijn van wat hij vroeger wist te realiseren.

Dittraject heeft hij omschreven als een echte 'lijdensweg die maar niet ophouden wil'. Van Barneveld vergelijkt zijn huidige situatie met een chronische blessure van een voetballer die niet lijkt te doen herstellen. Ik kan niet meer worden wat ik vroeger was, ik lijkt te zwalken in een donkere tunnel zonder uitgang. Het is me volledig onduidelijk hoe ik ooit weer zou kunnen presteren zoals vroeger.

Naast het fariëteit met zijn mentaal rendement, doet de legende een grote levensstap door verhuizen naar Engeland. In Milton Keynes zal hij samen met vriendin leven, al is dit volgens hem geen definitieve keuze. Dit helpt met praktische zaken zoals management en reistijden, want de standplaats wordt praktisch dichterbij, aldus Van Barneveld. Tot aan september zal hij een pauze nemen van officiële professionele wedstrijden, hoewel hij nog bescheiden demonstratiespotjes inneemt.

De achterblijvende donkere wolk weegt zwaar op hem. Desondanks vindt hij het essentieel door te blijven werken aan zijn mentale stabiliteit, om wellicht in de toekomst weer jubelend te kunnen terugkeren naar de





