Rattenplaag teistert Onderwijsboulevard Den Bosch: Bewoners eisen ingrijpen

Bewoners van de Onderwijsboulevard in Den Bosch kampen met een ernstige ratten- en muizenplaag, vooral rond studentenwoningen. Ze spreken van een onhoudbare situatie en roepen verhuurder BrabantWonen op tot directe actie, wijzend op rondslingerend afval als medeoorzaak.

Op de Onderwijsboulevard in 's-Hertogenbosch heerst een nijpend probleem met ratten- en muizenoverlast, met name rond de studentenwoningen. Bewoners omschrijven de situatie als een heuse plaag en dringen aan op onmiddellijk ingrijpen. Een buurtbewoner deelt zijn zorgwekkende ervaring: "De rattenoverlast loopt volledig uit de hand. In de struiken voor de woningen krioelt het ervan en ze zijn totaal niet schuw." Bij een bezoek aan de locatie blijkt dit beeld te kloppen.

Rondom het appartementencomplex, strategisch gelegen tussen de Avans Hogeschool en het Koning Willem I College, zijn talrijke ratten en muizen zichtbaar, een ontnuchterende realiteit voor de omwonenden. Ook medebewoner Noah Beersma constateert een gebrek aan verbetering. "Als ik uit mijn raam kijk, zie ik eigenlijk altijd ratten. Het speelt al een tijdje en het lijkt niet beter te worden," merkt hij op. Hij betwijfelt sterk of enkel rondslingerend afval de oorzaak is van dit omvangrijke probleem. "Het is niet te verklaren door alleen een beetje rotzooi. Mij lijkt dat BrabantWonen hier verantwoordelijk is. Echt actie hebben we nog niet gezien." Rondom het complex ligt inderdaad zichtbaar afval, wat volgens omwonenden de overlast ongetwijfeld in de hand werkt. Een voorbijganger die haar hond uitlaat, noemt de situatie 'verschrikkelijk', maar nuanceert de schuldvraag: "Met die rotzooi voor de deur is het ook wel een beetje eigen schuld." Kees van Osch, eveneens bewoner, ervaart dagelijks de directe hinder van de knaagdieren. "Het zijn echt hele dikke ratten," benadrukt hij. "Elke keer als ik mijn huis wil verlaten zie ik er wel één. Ze zijn ook niet schuw, ze blijven gewoon zitten." Volgens hem heeft de overlast een merkbare impact op het algehele woongenot. "Het maakt het wonen hier een stuk onprettiger. Het is ook gênant als mensen op bezoek komen en je moet uitleggen dat je last hebt van ratten." Van Osch wijst wederom op rondslingerend afval als mogelijke aanleiding voor de plaag. "Heel veel studenten laten rotzooi achter," stelt hij. Tegelijkertijd is hij van mening dat er meer en drastischere maatregelen genomen moeten worden. "Het is een plaag en daar wil je vanaf. Er moeten drastische maatregelen worden genomen." Volgens Van Osch is verhuurder BrabantWonen reeds op de hoogte van de aanhoudende klachten, hetgeen de noodzaak voor daadkrachtiger optreden onderstreept. De combinatie van studentenhuisvesting en een gebrekkige afvalmanagement lijkt een vruchtbare voedingsbodem te vormen voor deze verontrustende situatie, die het leefklimaat ernstig aantast en bewoners met aanzienlijke zorgen achterlaat. De roep om interventie vanuit de bewoners is duidelijk en urgent, waarbij de verantwoordelijkheid deels bij de studenten, deels bij de omgeving en grotendeels bij de verhuurder ligt. Er is behoefte aan een gecoördineerde aanpak om de plaag effectief te bestrijden en de leefbaarheid op de Onderwijsboulevard te herstellen. Dit probleem illustreert hoe stedelijke ontwikkelingen, zoals de concentratie van studentenhuisvesting, onvoorziene uitdagingen met zich mee kunnen brengen die een proactieve en adequate reactie vereisen van alle betrokken partijen. De huidige situatie is niet langer houdbaar en vraagt om een structurele oplossing die verder gaat dan incidentele opruimacties, teneinde een duurzame verbetering van de situatie te bewerkstelligen en het woonplezier van de bewoners te waarborgen





omroepbrabant / 🏆 14. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Rattenoverlast Den Bosch Studentenhuisvesting Ongediertebestrijding Leefbaarheid

United States Latest News, United States Headlines

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »