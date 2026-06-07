Rattenplaag in Haarlemse buurt leidt tot rechtszaak tegen gemeente

Bewoners van de Kleverparkbuurt in Haarlem verzoeken de rechter om inzicht in de staat van het riool na jarenlange rattenoverlast. Zij beschuldigen de gemeente van gebrek aan transparantie en wijzen het verouderde riool aan als oorzaak, terwijl de gemeente de schuft bij huisaansluitingen legt.

De Kleverparkbuurt in Haarlem kampt al langer met ernstige rattenoverlast, maar de situatie escaleerde vorig jaar toen meerdere bewoners dode ratten aantroffen en verhalen verspreidden over ratten die in woningen, onder vloeren en zelfs uit toiletten opduikten.

Een woordvoerder van een nieuw opgericht bewonerscollectief beschrijft een reeks signalen: ratten die over vensterbanken liepen, verzakkingen in het trottoir en herhaalde putjes in de weg. De gemeente Haarlem reageerde door rattenvangers in te zetten, maar de bewoners zien dit als geen structurele oplossing. Zij wijzen het verouderde hoofdriool aan als de kern van het probleem.

De gemeente verklaart in een brief dat het riool 'naar behoren functioneert' en dat gebreken vooral bij huisaansluitingen - in eigendom van de bewoner - liggen. Het collectief betwijfelt deze uitspraak en eist transparantie over de leeftijd en staat van het riool. Een Woo-verzoek naar jaar van aanleg, inspectierapporten en ruwe data bleef onvoldoende beantwoord. Daarop dienden ze eind mei een beroepschrift in bij de Rechtbank Noord-Holland.

De woordvoerder beschuldigt de gemeente nu openlijk van 'leugens en doofpotterij' en stelt dat men weigert transparant te zijn. De zaak roept vragen op over rioolbeheer, risicogeoriënteerde onderhoudsplanning en het recht van burgers op informatie over gezondheidsrisico's





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Rattenoverlast Haarlem Kleverparkbuurt Riool Gemeente Rechtszaak Transparantie Woo-Verzoek Bewonerscollectief Hoofdriool Huisaansluiting Verzakkingen Rattenvangers Risicogerichte Onderhoudsplanning

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Bewoners van zorgcentrum in Beerta moeten tijdelijk verhuizen naar WinschotenBewoners van woonzorgcentrum De Tjamme in Beerta moeten begin volgend jaar verhuizen, vanwege een grootschalige verbouwing. Ze komen tijdelijk te wonen in De Renselheerdt in Winschoten.

Read more »

Bewoners Overvecht wanhopen aan overlast rond winkelcentrumBewoners van winkelcentrum Overvecht klagen al maanden over nachtelijke overlast, straatraces en agressie. Ondanks een spoedaanvraag voor cameratoezicht en opgeschaalde aanpak, blijft de situatie onbeheerst. Interne documenten tonen gebrek aan handhavingscapaciteit en verlies van vertrouwen.

Read more »

Bewoners Sportdorp roepen wijk symbolisch uit tot monument in protest tegen sloopplannenEen groep bewoners van het Rotterdamse Sportdorp hebben zaterdag hun wijk symbolisch uitgeroepen tot een monument.

Read more »

Bedreigde boa's, straatraces en wanhopige bewoners: zo escaleerde het bij winkelcentrum OvervechtTerwijl omwonenden van winkelcentrum Overvecht maandenlang alarm sloegen over straatraces en nachtelijke overlast, trokken boa's zich vorig jaar tijdelijk terug vanwege aanhoudende agressie.

Read more »