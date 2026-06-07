Rattenplaag in Haarlem leidt tot juridische strijd tussen bewoners en gemeente

Bewoners van de Kleverparkbuurt starten een juridisch traject om inzicht te krijgen in de staat van het riool, nadat ze geconfronteerd worden met een toenemende rattenoverlast en beschuldigingen van de gemeente over gebrekkige huisaansluitingen.

In de Kleverparkbuurt in Haarlem woedt een conflict over een groeiende rattenplaag. Bewoners die al geruime tijd last hebben van stinkende etensresten, krakende vloeren en zelfs ratten die uit toiletten tevoorschijn komen, staan lijnrecht tegenover de gemeente, die volgens hen onvoldoende transparantie biedt.

De situatie escaleerde vorig jaar toen een bewoner, tevens woordvoerder van een nieuw opgericht bewonerscollectief, een dode rat vond in haar bovenwoning. De onderbuurvrouw had giftige substanties verspreid omdat ratten zich in haar keukenkastje hadden genesteld. Na deze ontdekking verspreidde zich het nieuws via Facebook, waarna een stortvloed aan meldingen binnenkwam. Er werden verhalen gedeeld over ratten die op vensterbanken rondliepen, zich in gangpaden en onder de vloer verstoppen, en zelfs uit toiletten naar boven kruipen.

Daarnaast meldden bewoners verzakkingen in de straat en mogelijke holtes onder woningen, wat de indruk wekte van een structureel sanitair probleem





NHNieuws / 🏆 17. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Rattenoverlast Kleverparkbuurt Rioolonderhoud Bewonerscollectief Juridisch Geschil

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Bewoners van zorgcentrum in Beerta moeten tijdelijk verhuizen naar WinschotenBewoners van woonzorgcentrum De Tjamme in Beerta moeten begin volgend jaar verhuizen, vanwege een grootschalige verbouwing. Ze komen tijdelijk te wonen in De Renselheerdt in Winschoten.

Read more »

Bewoners Sportdorp roepen wijk symbolisch uit tot monument in protest tegen sloopplannenEen groep bewoners van het Rotterdamse Sportdorp hebben zaterdag hun wijk symbolisch uitgeroepen tot een monument.

Read more »

Rattenplaag in Haarlemse buurt leidt tot rechtszaak tegen gemeenteBewoners van de Kleverparkbuurt in Haarlem verzoeken de rechter om inzicht in de staat van het riool na jarenlange rattenoverlast. Zij beschuldigen de gemeente van gebrek aan transparantie en wijzen het verouderde riool aan als oorzaak, terwijl de gemeente de schuft bij huisaansluitingen legt.

Read more »

Buurt beticht gemeente Haarlem van 'leugens en doofpotterij' over rattenoverlastBewoners Kleverparkbuurt Haarlem stappen naar rechter om rattenoverlast. Gemeente wijst op huisaansluitingen, buurt vermoedt verouderd riool. Lees het hele verhaal.

Read more »