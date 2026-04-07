Rapper Offset neergeschoten in Hollywood: toestand stabiel

De Amerikaanse rapper Offset, voormalig partner van Cardi B en lid van de rapformatie Migos, is neergeschoten in Hollywood. Zijn woordvoerder bevestigt dat hij stabiel is en medische zorg ontvangt. De politie heeft twee personen aangehouden in verband met het incident. De schietpartij vond plaats in de buurt van het Seminole Hard Rock Hotel & Casino.

De Amerikaanse rapper Offset , 34 jaar oud en bekend als ex-partner van Cardi B , is op maandag neergeschoten in Hollywood , een stad in de Verenigde Staten. Een woordvoerder van de rapper heeft dit nieuws bevestigd aan Variety en benadrukte dat zijn toestand momenteel stabiel is. Het incident vond plaats in de buurt van het Seminole Hard Rock Hotel & Casino. Offset , wiens echte naam Kiari Cephus is, werd daar onder vuur genomen.

De politie heeft twee personen aangehouden in verband met de schietpartij. Er zijn nog weinig details bekend over wat er precies is gebeurd en de ernst van de verwondingen. De woordvoerder gaf aan dat Offset in het ziekenhuis medische zorg ontvangt en niet in levensgevaar verkeert. De rapper wordt nauwlettend in de gaten gehouden en zijn toestand wordt constant gemonitord. Dit incident roept vragen op over de veiligheid van artiesten en de toenemende incidenten met geweld in de entertainmentindustrie.\Offset is een prominent figuur in de hiphopscene en is vooral bekend als lid van de succesvolle rapformatie Migos. De groep heeft talloze hits gescoord en een enorme impact gehad op de muziekwereld. Dit incident komt op een moment dat de hiphopgemeenschap nog steeds rouwt om het verlies van Takeoff, een ander lid van Migos en tevens de neef van Offset, die in 2022 op tragische wijze om het leven kwam. De dood van Takeoff was een zware klap voor de groep en de hele hiphopwereld. Het incident met Offset herinnert aan de risico's die verbonden zijn aan het leven in de schijnwerpers en de soms gevaarlijke omgeving waarin sommige artiesten opereren. Offset en Cardi B hebben in het verleden een turbulente relatie gehad en zijn inmiddels gescheiden. Ze hebben samen drie kinderen en de situatie rondom de rapper zorgt voor extra spanning in de media en bij fans.\De schietpartij heeft ook de aandacht gevestigd op de persoonlijke uitdagingen waarmee Offset te maken heeft. Naast de professionele tegenslagen en het verlies van Takeoff, heeft Offset in het verleden ook te kampen gehad met relatieproblemen en juridische kwesties. Er waren reeds eerdere spanningen in de relatie met Cardi B en een eerdere scheiding werd in 2018 al overwogen. De rapper heeft een punt achter zijn huwelijk gezet met Cardi B, en de gebeurtenissen rondom de schietpartij zullen ongetwijfeld invloed hebben op de lopende juridische en persoonlijke zaken. Cardi B zelf heeft zich al publiekelijk uitgelaten over de situatie, en heeft zich naar verluidt bedreigd gevoeld door grappen die Offset maakte over hun gezamenlijke kinderen. De politieonderzoeken zijn nog in volle gang en er wordt gewerkt om de details van de schietpartij te achterhalen. De hiphopgemeenschap en fans van Offset wachten met spanning op meer informatie over de gebeurtenissen en hopen op een spoedig herstel van de rapper





RTLBoulevard / 🏆 19. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Offset Cardi B Hollywood Schietpartij Migos Rap Geweld Hollywood Entertainment

United States Latest News, United States Headlines

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »