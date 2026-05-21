Ramon M. verdacht van grootschalig kindermisbruik

Ramon M., een 35-jarige volleyballer, wordt verdacht van grootschalig kindermisbruik. Hij wordt beschuldigd van seksueel misbruik van minderjarigen op sociale media en in Hoogkerk. Het OM heeft 60 kinderen weten te identificeren die kinderporno hebben gedeeld met M. De zaak is aan het rollen komen door de ouders van een slachtoffer die zich bij de politie gemeld heeft.

Ramon M. , een 35-jarige volleyballer die een jaar geleden bij Lycurgus in Groningen actief was, wordt verdacht van grootschalig kindermisbruik. Volgens het Openbaar Ministerie heeft hij een tienjarig jongetje misbruikt in Hoogkerk en vijf jaar lang kinderen vanaf acht jaar seksueel benaderd op sociale media.

De zaak is aan het rollen gekomen doordat de ouders van een van de slachtoffers zich bij de politie gemeld hebben. In totaal zijn er 150 chats met kinderporno getraceerd. Het OM heeft net iets minder dan 60 kinderen weten te identificeren, die naar het lijkt kinderpornografische beelden met M. gedeeld hebben.

'Wij als onderzoeksteam kunnen niet alle gesprekken op inhoud beoordelen, omdat dit zou betekenen dat we aan veel andere zedenzaken niet toekomen', zegt het OM. De verdachte zou die gesprekken gevoerd hebben op Snapchat met kinderen tussen de acht en zeventien jaar. Het Openbaar Ministerie heeft twee telefoons van de man in beslag genomen waar de gesprekken op gevonden zijn. In een eerdere zitting werd bekend dat op M.'s telefoons in totaal zo'n 500 individuele, potentieel strafbare chatgesprekken zijn gevonden.

'Hij lijkt zich naast zijn carrière als topsporter fulltime bezig te hebben gehouden met een fors aantal minderjarige jongens in de leeftijd van acht tot zeventien jaar', zei de officier van justitie toen. In 150 van die gevonden gesprekken is kinderporno aangetroffen. Omdat niet alle kinderen te traceren zijn, spitst het onderzoek zich toe op 60 slachtoffers. Daaraan is ook een misbruik van een tienjarig jongetje in Hoogkerk gekoppeld.

Inmiddels zijn de ouders van kinderen die in Noord-Nederland slachtoffer zijn benaderd. De slachtoffers wonen verspreid over het land en nog niet iedereen is op de hoogte gesteld.

‘Dat moet met veel zorg gebeuren en neemt dus tijd in beslag’, zegt de officier van justitie. M. was zelf niet aanwezig bij de zitting. Hij wordt momenteel onderzocht door een psycholoog en een psychiater. Een rapport van dat onderzoek komt na de zomer.

Het OM denkt de zaak richting het einde van het jaar inhoudelijk te kunnen behandelen. M. blijft de komende drie maanden in de cel





