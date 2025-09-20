Ramiz Zerrouki Imponeert als 'Heer en Meester' op Middenveld tegen Sparta

Karim El Ahmadi roemt de prestaties van Ramiz Zerrouki in de wedstrijd Sparta Rotterdam - FC Twente. El Ahmadi ziet een ommekeer in de vorm van de middenvelder, die gehuurd wordt van Feyenoord.

Ramiz Zerrouki kreeg de afgelopen weken flinke kritiek te verwerken over zijn prestaties op het veld. Veel voetbalanalisten en fans uitten hun onvrede over zijn spel. Echter, in het recente duel tussen Sparta Rotterdam en FC Twente, dat eindigde in een overtuigende 1-5 overwinning voor Twente, was Zerrouki 'heer en meester' op het middenveld. Dit was de mening van Karim El Ahmadi , uitgesproken in de uitzending van De Eretribune.

Zerrouki, die dit seizoen op huurbasis van Feyenoord voor FC Twente speelt, stond de laatste tijd vaak in het middelpunt van de belangstelling. Er was discussie over zijn prestaties, die tot nu toe niet altijd overeenkwamen met de verwachtingen. \El Ahmadi benadrukt dat de wedstrijd tegen Sparta een keerpunt kan zijn voor Zerrouki. Hij merkte op dat de middenvelder 'een heel goede wedstrijd speelde en vooral goed was in de dingen waar hij destijds ook heel goed in was bij FC Twente, dat is ballen afpakken.' El Ahmadi vervolgde zijn lofzang door te stellen dat Zerrouki 'echt heer en meester was op het middenveld'. Hij erkende dat er kritiek was geweest op Zerrouki en dat hij vond dat sommige kritiek op hem bij FC Twente niet altijd terecht was. Hij refereerde ook aan Zerrouki's prestaties in eerdere wedstrijden, waaronder een 'aardige wedstrijd' tegen PSV en een 'redelijke' wedstrijd uit tegen Heerenveen. El Ahmadi noemde ook het doelpunt van Mike van Duinen bij Excelsior-uit, waarbij Zerrouki in zijn ogen enigszins onfortuinlijk was. El Ahmadi meent dat deze wedstrijd tegen Sparta Zerrouki weer in het zadel kan helpen. Hij benadrukte dat Zerrouki zich moet concentreren op zijn sterke punten, zoals het veroveren van ballen en simpel spelen, om van waarde te kunnen zijn voor FC Twente. \Daarnaast gaf El Ahmadi ook zijn mening over de situatie bij Ajax en voorspelde een gouden driehoek. In reactie op een video uitte El Ahmadi zijn mening over de samenwerking binnen Ajax, waarbij hij positief was over de potentie. Overige reacties op de video en de situatie bij Ajax, laten zien dat de meningen verdeeld zijn. Zo is er kritiek op de hoofdtrainer Heitinga en de huidige situatie bij Ajax. Er is ook discussie over mogelijke transfers en de algemene sfeer binnen de club. Reacties variëren van sarcastische opmerkingen tot serieuze analyses van de situatie. Er worden vragen gesteld en er is onvrede over bepaalde beslissingen. Sommige reageren met een sarcastische toon, terwijl anderen hun bezorgdheid uiten. De diversiteit aan meningen weerspiegelt de passie en betrokkenheid van de fans bij de club. Het is duidelijk dat de prestaties van Zerrouki en de situatie bij Ajax veel gespreksstof opleveren en de gemoederen bezighouden van voetbalfans. Het feit dat Zerrouki in de wedstrijd tegen Sparta weer zijn oude vorm leek te hervinden, geeft hoop voor de toekomst. Het is nu afwachten of hij deze lijn kan doortrekken in de komende wedstrijden. Tegelijkertijd blijft de situatie bij Ajax een onderwerp van discussie en analyse, waarbij fans en experts hun meningen blijven delen





