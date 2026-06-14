Ralf Seuntjens: 'Wout Weghorst is niet nodig voor Nederlands elftal'

Ralf Seuntjens, oud-trainer en oud-speler van NAC, heeft kritiek op de selectie van Wout Weghorst voor het Nederlands elftal. Volgens Seuntjens heeft Weghorst dit seizoen niet overtuigend gepresteerd en heeft hij geen goede woorden voor de aanvalsleider van Oranje en de Amsterdammers.

Ralf Seuntjens vindt het een schande dat Wout Weghorst is opgeroepen voor het Nederlands elftal. De 37-jarige voetballer van het Belgische Lommel SK is niet onder de indruk van de prestaties van de Ajax -spits dit seizoen en heeft geen goed woord over voor de aanvalsleider van Oranje en de Amsterdammers.

"Daar hebben we Memphis niet voor nodig. We hebben Memphis wel nodig als we echt verder willen komen, maar dat kan ook in een rol zijn als pinchhitter", vervolgt de oud-trainer zijn verhaal.

"Ik ben sowieso blij dat Memphis Depay fit is, want dan wordt hij misschien de pinchhitter in plaats van Weghorst", haakt Seuntjens in. "Dat is sowieso al fijn. Ik vind het een schande dat de man is geselecteerd. Als ik zie wat hij het afgelopen seizoen bij Ajax heeft laten zien.

Ik heb hem live gezien bij NAC en dan zeggen ze: zijn verdedigende arbeid is geweldig. Hij heeft niet een duel van Clint Leemans als centrale verdediger gewonnen", aldus de oud-speler van NAC.

"Als je als spits een bal vasthoudt, hoef je er minder achteraan te lopen", besluit Seuntjens





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