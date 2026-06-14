Ralf Seuntjens vindt Wout Weghorst's selectie voor WK een schande

Ralf Seuntjens, aanvaller van Lommel SK, vindt het onbegrijpelijk dat bondscoach Ronald Koeman Wout Weghorst heeft geselecteerd voor de WK-selectie van Ajax. Hij vindt het een schande en geeft Weghorst advies om als spits een bal vast te houden in plaats van erachteraan te lopen.

Ralf Seuntjens is duidelijk in zijn mening over Wout Weghorst . De aanvaller van Lommel SK vindt het onbegrijpelijk dat bondscoach Ronald Koeman een plaatsje heeft gemaakt in zijn WK-selectie voor de spits van Ajax .

Hij is blij dat Memphis Depay geheel fit is en dus kan uitkomen voor het Nederlands elftal.

'Want dan wordt hij misschien de pinchhitter in plaats van Weghorst. Dat is sowieso al fijn.

' Seuntjens vindt het een schande dat Weghorst is geselecteerd. 'Als ik zie wat hij het afgelopen seizoen bij Ajax heeft laten zien. ' Seuntjens vervolgt zijn harde analyse over de veelbesproken Weghorst. 'Ik heb hem live gezien bij NAC en dan zeggen ze: de verdedigende arbeid van Weghorst is geweldig.

Maar hij heeft niet één duel van Clint Leemans als centrale verdediger gewonnen.

' Weghorst krijgt naast forse kritiek ook advies van Seuntjens. 'Als je als spits een bal vasthoudt, hoef je er minder achteraan te lopen. ' Het lijkt erop dat Weghorst op de bank begint in de openingswedstrijd van Oranje op het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Koeman lijkt weer te kiezen voor Donyell Malen, met Memphis Depay als alternatief.

Weghorst werd ondanks een moeizaam seizoen door Koeman opgenomen in de definitieve WK-selectie van het Nederlands elftal. Het is echter wel de vraag of de inmiddels 33-jarige aanvaller van Ajax en Oranje nog wel de juiste keuze is voor de bondscoach





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Ralf Seuntjens Wout Weghorst Ronald Koeman WK-Selectie Ajax

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