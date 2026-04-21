Raheem Sterling verlaat Feyenoord na teleurstellend half jaar in Rotterdam

De samenwerking tussen Feyenoord en Raheem Sterling blijft beperkt tot slechts een half seizoen. De Engelse aanvaller vertrekt in de zomer transfervrij uit De Kuip.

Het avontuur van Raheem Sterling bij Feyenoord nadert zijn einde. De Engelse sterspeler, die in februari als een sensationele versterking naar De Kuip kwam, zal zijn verblijf in Rotterdam na slechts een half jaar beëindigen. Het besluit om het contract na het lopende seizoen niet te verlengen is genomen, wat betekent dat de 31-jarige aanvaller in de zomer transfervrij op zoek kan naar een nieuwe uitdaging.

De komst van de voormalig wereldtopper, die in het verleden successen vierde bij clubs als Liverpool en Manchester City, werd aanvankelijk met veel optimisme ontvangen door de supporters en de clubleiding. Men hoopte dat zijn ervaring op het hoogste internationale niveau het destijds kwakkelende Feyenoord de nodige aanvallende impulsen zou geven om de ambities in de competitie waar te maken. De realiteit bleek echter weerbarstiger dan gehoopt. Ondanks zijn indrukwekkende staat van dienst en de hoge verwachtingen die met zijn komst gepaard gingen, heeft Sterling de Rotterdamse fans vooralsnog weinig reden tot juichen gegeven. In de zes wedstrijden waarin hij in actie kwam, waarvan vier in de basis, wist de Engelsman het net niet te vinden. Met slechts één assist op zijn naam en een zichtbaar gebrek aan wedstrijdritme is de impact op het spelbeeld minimaal gebleken. Het dieptepunt van zijn korte periode in Rotterdam vond plaats in het cruciale duel tegen NEC, dat in 1-1 eindigde. Trainer Robin van Persie koos ervoor om de sterspeler negentig minuten op de reservebank te houden, een besluit dat symbool staat voor de moeizame integratie van Sterling in het huidige systeem van Feyenoord. Ondanks de sportieve tegenwind toont Sterling zich in deze slotfase van het seizoen van een professionele kant. Op het trainingscomplex en tijdens de oefenwedstrijd tegen Excelsior, die eveneens eindigde in een 1-1 gelijkspel, heeft de technische staf een hardwerkende en toegewijde speler gezien. De 31-jarige buitenspeler is vastberaden om zijn verblijf in Nederland met opgeheven hoofd af te sluiten, ook al is het sportieve succes uitgebleven. De clubleiding en de technische staf waarderen deze inzet, aangezien het de sfeer in de kleedkamer in een turbulente periode ten goede komt. Op 17 mei, wanneer Feyenoord het seizoen afsluit met een uitwedstrijd tegen PEC Zwolle, zal de Engelsman voor de laatste keer het shirt van de club dragen. Het vertrek van Sterling markeert het einde van een opmerkelijk hoofdstuk waarin de verwachtingen en de realiteit helaas ver uit elkaar kwamen te liggen





voetbalzonenl / 🏆 16. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

