Raheem Sterling aangehouden voor rijden onder invloed van drugs in Engeland

Voormalig Feyenoord-speler Raheem Sterling is in Engeland opgepakt na een eenzijdig ongeval op de snelweg M3. Hij wordt verdacht van rijden onder invloed van drugs, gevaarlijk rijgedrag en drugsbezit. De politie heeft hem op borgtocht vrijgelaten.

De Engelse voetballer Raheem Sterling is in Engeland aangehouden op verdenking van rijden onder invloed van drugs. De 31-jarige aanvaller, die tot het einde van het afgelopen seizoen onder contract stond bij Feyenoord , botste donderdag met zijn auto tegen de vangrail op de snelweg M3 in het graafschap Hampshire.

Volgens de politie waren bij het eenzijdige ongeval geen andere voertuigen betrokken en vielen er geen gewonden. Sterling werd direct na het incident aangehouden op verdenking van rijden onder invloed van drugs, gevaarlijk rijgedrag, drugsbezit en het weigeren om mee te werken aan een drugs- of alcoholtest. De voormalige Engelse international is inmiddels op borgtocht vrijgelaten. De politie laat weten dat het onderzoek nog loopt.

Dit voorval werpt een smet op de anders zo succesvolle carrière van Sterling, die bekend staat om zijn snelheid en techniek op het veld. Sterling verruilde eerder dit jaar de Premier League voor Feyenoord, na een periode waarin hij moeite had om speelminuten te maken bij Chelsea. De aanvaller speelde in het verleden voor topclubs als Liverpool, Manchester City, Chelsea en Arsenal. Bij Manchester City vierde hij grote successen, waaronder meerdere Premier League-titels en nationale bekers.

Ook in het Engels elftal was hij een vaste waarde: hij kwam 82 keer in actie en scoorde twintig doelpunten. Zijn overstap naar Feyenoord werd gezien als een kans om zijn carrière nieuw leven in te blazen, maar nu wordt hij geconfronteerd met juridische problemen die zijn reputatie kunnen schaden. De juridische gevolgen van de aanhouding kunnen verstrekkend zijn.

Rijden onder invloed van drugs is in Engeland een ernstig vergrijp, met mogelijke straffen variërend van een boete tot een rijontzegging en zelfs gevangenisstraf. Daarnaast kan de voetbalbond disciplinaire maatregelen nemen, zoals een schorsing of een boete. Feyenoord heeft nog niet officieel gereageerd op het incident, maar de club zal ongetwijfeld de situatie nauwlettend volgen. Sterling kan zondag bij Feyenoord minuten maken, zoals de club eerder aangaf: 'Dat is wel de bedoeling'.

Het is echter de vraag of hij nu speelgerechtigd is en of de club hem zal opstellen gezien de lopende rechtszaak. Het incident komt op een ongelukkig moment voor Sterling, die zich juist wilde bewijzen in de Eredivisie. De komende weken zullen uitwijzen hoe deze zaak zich ontwikkelt en wat de impact zal zijn op zijn carrière bij Feyenoord en daarbuiten





