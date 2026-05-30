Raheem Sterling aangehouden op verdenking van rijden onder invloed van drugs

De 31-jarige aanvaller, die tot het einde van afgelopen seizoen onder contract stond bij Feyenoord, is aangehouden op verdenking van rijden onder invloed van drugs en gevaarlijk rijgedrag. Hij is inmiddels op borgtocht vrijgelaten, maar het onderzoek loopt nog.

Voetballer Raheem Sterling is in Engeland aangehouden op verdenking van rijden onder invloed van drugs. De 31-jarige aanvaller, die tot het einde van afgelopen seizoen onder contract stond bij Feyenoord , botste donderdag met zijn auto tegen de vangrail op de snelweg M3 in het graafschap Hampshire.

Volgens de politie waren bij het incident geen andere voertuigen betrokken en vielen er geen gewonden. Sterling werd na het eenzijdige ongeluk aangehouden op verdenking van rijden onder invloed van drugs, gevaarlijk rijgedrag en drugsbezit en het weigeren om mee te werken aan een drugs- of alcoholtest. De voormalige Engelse international is inmiddels op borgtocht vrijgelaten. De politie laat weten dat het onderzoek nog loopt.

Sterling verruilde eerder dit jaar de Premier League voor Feyenoord. De aanvaller speelde in het verleden onder meer voor Liverpool, Manchester City, Chelsea en Arsenal. Voor het Engelse elftal kwam hij 82 keer in actie en maakte hij twintig doelpunten.

