Raheem Sterling aangehouden op verdenking van rijden onder invloed van drugs

Raheem Sterling, een speler van Feyenoord, is donderdagochtend aangehouden op verdenking van het rijden onder invloed van drugs. Volgens de politie reed hij met zijn Lamborghini tegen de vangrail op de M3-snelweg. Niemand raakte gewond.

Niemand raakte gewond. De huidige speler van Feyenoord reed donderdagochtend rond 09.00 uur toen het ongeval gebeurde. Volgens de politie is hij aangehouden op verdenking van het rijden onder invloed van drugs en bezit van een 'class C drug'. Onder de Engelse regelgeving vallen onder andere valium, steroïden, lachgas en GHB onder 'class C'.

Sterling is inmiddels op borgtocht vrijgelaten door de lokale politie van Hampshire. In een statement schreef de politie over het ongeval. Kort voor 09:00 uur ontvingen wij een melding van een auto die in botsing was gekomen met een vangrail op de M3. Er waren geen andere voertuigen betrokken en er zijn geen gewonden.

De bestuurder, een 31-jarige man uit Berkshire, is aangehouden op verdenking van het besturen van een voertuig terwijl hij ongeschikt was door drugsgebruik. Het onderzoek tegen Sterling loopt nog en er zijn geen verdere details bekendgemaakt. Afgelopen halfjaar speelde de aanvaller voor Feyenoord, maar in acht Eredivisie-wedstrijden kwam hij tot slechts één assist.

