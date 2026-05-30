Raheem Sterling aangehouden in Engeland

Voetballer Raheem Sterling is aangehouden in Engeland op verdenking van rijden onder invloed van drugs. Hij botste met zijn Lamborghini tegen de vangrail op de snelweg M3 in het graafschap Hampshire. Sterling werd aangehouden op verdenking van rijden onder invloed van drugs, gevaarlijk rijgedrag en drugsbezit en het weigeren om mee te werken aan een drugs- of alcoholtest.

Voetballer Raheem Sterling is in Engeland aangehouden op verdenking van rijden onder invloed van drugs. De 31-jarige aanvaller, die tot eind juni onder contract staat bij Feyenoord , botste donderdag met zijn Lamborghini tegen de vangrail op de snelweg M3 in het graafschap Hampshire.

Dat melden diverse Britse media. Volgens de politie waren bij het incident geen andere voertuigen betrokken en vielen er geen gewonden. Sterling werd na het eenzijdige ongeluk aangehouden op verdenking van rijden onder invloed van drugs, gevaarlijk rijgedrag en drugsbezit en het weigeren om mee te werken aan een drugs- of alcoholtest. De 82-voudig Engels international is inmiddels op borgtocht vrijgelaten.

De politie laat weten dat het onderzoek nog loopt. Feyenoord haalde Sterling in februari met hoge verwachtingen binnen, maar die kon de 31-jarige aanvaller niet waarmaken. Sterling maakte niet één doelpunt voor de ploeg van trainer Robin van Persie. In het verleden was Sterling wel succesvol bij Liverpool en met name bij Manchester City.

