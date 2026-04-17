Raffaëla Paton: Van Ziggo Dome naar hulpverlening in opvang Oekraïense vluchtelingen

Zangeres Raffaëla Paton combineert succesvolle optredens in de Ziggo Dome met haar werk als ambtenaar in een opvang voor Oekraïense vluchtelingen. Ze benadrukt haar drive om voor mensen te zorgen en de waardering die ze in beide werelden ervaart. Daarnaast deelt ze persoonlijke mijlpalen zoals een huwelijksaanzoek en het verbreken van familiebanden voor innerlijke rust.

Raffaëla Paton , een naam die momenteel klinkt als een oorverdovend succes in de Nederlandse muziekscene, weet haar voeten stevig op de grond te houden. Deze week betreedt ze maar liefst vier keer het podium van de iconische Ziggo Dome , een droom die voor veel artiesten ongrijpbaar blijft. Toch is haar leven na deze muzikale hoogvlieger niet uitsluitend gevuld met applaus en spotlights.

Want zodra de laatste noot van haar optredens is weggeëbd, keert Paton terug naar een heel andere realiteit: die van een ambtenaar in een opvang voor Oekraïense vluchtelingen. Deze opmerkelijke wending in haar carrière deelt de zangeres in een exclusief interview met het AD. Paton bekleedt de rol van locatiemanager in deze opvang en heeft een duidelijke boodschap: ze is niet van plan deze baan op te geven, ondanks de glansrijke successen in de muziekwereld die haar ten deel vallen. Haar motivatie is diepgeworteld in een intrinsieke behoefte om voor anderen te zorgen. Ze verklaart vol overtuiging: 'Ik wil voor mensen zorgen. En ik word in de opvang net zo gewaardeerd als in de muziekwereld'. Deze uitspraak benadrukt haar gelijkwaardige waardering voor beide werelden, en de voldoening die ze haalt uit haar maatschappelijke inzet. De zangeres erkent echter ook de enorme schok die de overgang kan teweegbrengen. Ze beschrijft de mentale uitdaging die het met zich meebrengt: 'Na vier keer Ziggo Dome ga ik komende week weer als ambtenaar aan het werk. Dat wordt even slikken'. De contrasten zijn hierbij immens. De luxe van backstage-assistentie en het gemak van gedragen tassen, maken plaats voor de dagelijkse realiteit van dienstverlening en directe betrokkenheid. 'Dan is er opeens niemand meer die mijn tas voor me draagt', voegt ze met een vleugje zelfspot toe, waarmee ze de alledaagse aard van haar werk in de opvang benadrukt. Paton, die op 42-jarige leeftijd een rijke levenservaring heeft opgebouwd, heeft naast haar professionele verplichtingen en optredens ook privé aanzienlijke stappen gezet. Tijdens de koude wintermaanden werd ze tijdens een televisieoptreden verrast met een huwelijksaanzoek van haar partner. Deze intieme gebeurtenis wierp een nieuw licht op haar persoonlijke toekomstverwachtingen. Ze deelt openhartig: 'Ik had niet verwacht dat ik ooit nog zou gaan trouwen'. Deze onverwachte wending in haar liefdesleven voegt een extra dimensie toe aan het beeld van een vrouw die volop in het leven staat en nieuwe paden durft te bewandelen. Verder onthult de voormalige Idols-winnares van 2006 een ingrijpende persoonlijke beslissing: het verbreken van het contact met een deel van haar familie. Deze keuze, hoewel wellicht pijnlijk, heeft volgens haar geleid tot een herwonnen innerlijke rust. De zangeres kiest er bewust voor om haar energie te richten op de aspecten van haar leven die haar positieve energie geven en haar persoonlijk laten groeien, zowel in haar artistieke carrière als in haar maatschappelijke bijdrage en haar privéleven





