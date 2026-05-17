Rafael van der Vaart, a well-known football analyst, believes that Joey Veerman would not succeed in playing for a club abroad. 'Vezon, the greatest passer in the Netherlands will struggle to succeed in the English Premier League or elsewhere.' Veerman, playing for PSV Amsterdam, is considered a top talent. 'In my opinion he should stay at PSV, and play for larger crowds rather than move to clubs like, god knows, Bournemouth or wherever.' A simultaneous interviewer, Peter Bosz, still thinks Veerman can make it abroad. Even though clubs would need to create a unique squad set up, neither the interviewer nor readers expect Veerman to find himself alone. Eventually, he might want to move on the continent, and it's a matter of finding the right club to do so.

Rafael van der Vaart denkt niet dat Joey Veerman zou kunnen slagen in het buitenland, zo laat de analyticus weten tijdens de laatste uitzending ooit vangeeft hij aan de middenvelder ‘een fantastische speler’ te vinden, maar de analist is ook van mening dat Veerman niet bij een club in het buitenland past.

‘Laat het duidelijk zijn dat ik mega fan van hem ben, maar wat hij nu laat zien is wel zijn plafond’, zo begint Van der Vaart over Veerman. ‘Dit is het, zeg maar. Dus naar welke competitie hij ook gaat... ik denk niet dat hij zou slagen. ’ ‘Ik zou zeggen: blijf dan in Nederland.

Ik denk niet dat hij in Engeland bijvoorbeeld slaagt. PSV is een topclub, hè. ’ ‘Je kan beter bij PSV blijven spelen dan dat je naar Bournemouth of weet ik veel welke club gaat’, vervolgt Van der Vaart.

‘Ik vind dat hij, als hij naar het buitenland gaat, wel naar een topclub moet gaan. Je moet wel een elftal een beetje om Joey Veerman heen bouwen, maar dat gaat een topclub nooit doen’, aldus de analist. De eveneens aanwezige Peter Bosz denkt dat hij wel kan slagen in het buitenland. Als de club weet wie ze in huis halen, kan hij slagen.

Hij is de beste passer die er is in Nederland. Ook collega Theo Janssen verwacht dat de middenvelder van PSV kan slagen over de grens.

‘Joey Veerman is een hele goede speler en als hij bij een club komt die ook veel aan de bal komt en veel lopende mensen heeft, dan denk ik dat hij altijd van waarde is. ’ ‘Ik vind het een fantastische speler en ik zou hem het liefst zo lang mogelijk in Nederland zien, maar ik snap wel dat hij nog een keer naar het buitenland zou willen’, besluit Janssen





