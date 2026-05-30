Rafael van der Vaart verhuist terug naar Nederland: zoon Damián hoopvol voor debuut Ajax

Rafael van der Vaart keert terug naar Nederland terwijl zijn zoon Damián bij Jong Ajax gestage vooruitgang boekt en droomt van een eerste-teamsdebuut voor Ajax. De voormalig international heeft kritische opmerkingen over de recente prestaties van Ajax, maar toont trots op de inzet van zijn zoon.

Rafael van der Vaart zal weer in Nederland gaan wonen. Zijn zoon Damián van der Vaart is actief bij Jong Ajax en hoopt snel zijn debuut te kunnen maken voor het eerste elftal van de Amsterdamse club.

Of zijn vader dan op de tribune zal zijn, blijft nog onzeker. Van der Vaart geeft in een interview toe dat de voorbije seizoenen teleurstellend waren voor Ajax, en dat er veel moet veranderen.

"Als ze blijven spelen zoals nu, dan zal ik weinig kommen kijken," grapte hij. Ajax eindigde als vijfde in de Eredivisie en kwalificeerde zich voor de voorrondes van de Conference League via de play-offs, waarin het FC Groningen en FC Utrecht versloeg. Toenquestions oft zijn zoon een verschil zou kunnen maken bij de club, antwoordde de oud-international dat Damián zich eerst moet aanpassen aan het niveau bij Jong Ajax.

"Ja, ik hoop het. Laat hem eerst zorgen dat hij in het tweede elftal vast staat en dan stap voor stap verdergaan. Ik ben supertrots op hem. Hij is mentaal sterk, geeft elke dag alles en meer kun je ook niet vragen.

" Vorig seizoen speelde Damián vier wedstrijden voor Ajax onder 19 en 22 voor Jong Ajax. Hij stond 35 keer op de wedstrijdselectie van Jong Ajax en was vijf keer basispiloot. Zijn contract bij Ajax loopt tot de zomer van 2029





