Rabatte op treinkaartje voor zomerse treinreizigers

Het kabinet wil meer mensen voor reizen met de trein zorgen en tegelijkertijd betaalbaarder maken voor weekendtrips en dagjes weg. Om dat te bereiken, wordt het voor de zomer een speciaal kortingsabonnement geïntroduceerd voor onbeperkt treinen in de daluren, weekenden en feestdagen voor 49 euro per maand. Het gaat om het 'flex dal vrij' abonnement dat normaal 128 euro per maand kost.

Het treinabonnement waarmee mensen deze zomer goedkoper kunnen reizen, moet vanaf 21 juni tot 1 september gaan gelden. Dat is korter dan de drie maanden die in het Met het abonnement mensen voor 49 euro per maand onbeperkt reizen met de trein in de daluren, weekenden en feestdagen.

Het gaat om het abonnement 'flex dal vrij', dat normaal bij de NS bijna 128 euro per maand kost. Het abonnement wordt betaald uit het Klimaat- en energiefonds en het Mobiliteitsfonds, en het kabinet verwacht dat het de schatkist zo'n 120 miljoen euro zal kosten. Minister Van Veldhoven zegt: "Reizen met het openbaar vervoer is goed voor het tegengaan van de uitstoot.

" De Eerste en Tweede Kamer moeten nog instemmen met het plan, omdat anders 21 juni niet gehaald kan worden. Het is ook nog bezig om een goedkoper treinabonnement voor de lange termijn te ontwikkelen. Verder wordt het 'klimaatticket' ook meegenomen bij het ontwikkelen van het goedkoper treinabonnement. De Kamer voelt wel voor het zomers kortingsticket in OV, maar het is nog niet duidelijk hoe betaald wordt





