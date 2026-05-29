Raadslid Daan Hooiveld verlaat partij na schorsing en interne meningsverschillen

Daan Hooiveld (25) werd geschorst door Gemeentebelangen Borger‑Odoorn en besloot daarop de partij te verlaten. Partijvoorzitter en medelid RoN Reinds gaven verschillende versies van een incident dat tot de schorsing leidde, terwijl Hooiveld zelf benadrukte dat de brief geen melding maakte van een incident en hij de schorsing als formaliteit beschouwt.

Daan Hooiveld , een jonge raadslid van 25 jaar, stond recentelijk in de schijnwerpers nadat hij door gemeentepartij Gemeentebelangen Borger‑Odoorn werd geschorst en vervolgens zelf zijn partijliet.

Het proces begon toen de partij op dinsdag een formele brief stuurde waarin de schorsing werd medegedeeld. In die brief werd geen specifiek incident genoemd, maar de toon gaf duidelijk aan dat er sprake was van een fundamenteel meningsverschil tussen Hooiveld en het partijbestuur. Hooiveld, die al geruime tijd als raadslid actief was, gaf in een persverklaring aan dat hij zich genoodzaakt zag de partij te verlaten omdat de verschillen van inzicht zich hadden opgehoopt en een samenwerking onhaalbaar maakten.

Hij benadrukte dat hij de schorsing niet betwist, maar deze beschouwde als een administratieve formaliteit die volgens de statuten noodzakelijk is wanneer een raadslid de partij verlaat. Partijvoorzitter Freek Buijtelaar bevestigde later dat het vertrek van Hooiveld al langer werd verwacht.

"De verschillen van inzicht stapelden zich op," zei hij, "en afgelopen dinsdag hebben wij Daan al laten weten dat het op deze manier niet verder kon. " Aan de andere kant gaf raadslid Ron Reinds, die de interne communicatie van de partij coördineert, een iets andere weergave van de gebeurtenissen. Volgens Reinds ontving de partij vrijdag een melding over een incident, waarna een onafhankelijk onderzoek werd ingesteld en Hooiveld onmiddellijk werd geschorst.

Reinds stelde dat Hooiveld niet bereid was om met de partij in gesprek te gaan over het vermeende incident, waardoor hij besloot de partij de rug toe te keren zonder te wachten op de uitkomst van het onderzoek. Reinds benadrukte dat de melder van het incident de aanpak van de partij steunt, ook al heeft het onderzoek nu geen directe impact op Hooivelds politieke toekomst. Hooiveld reageerde op de beschuldigingen van Reinds met verbazing.

Hij stelde dat de brief waarin hij werd geschorst, geen melding maakte van enig incident en dat hij daarom niets over een zogenaamd incident kon of wilde uitspreken. Hij liet weten dat hij verrast was door de interpretatie van Reinds en dat hij de schorsing als een formaliteit beschouwde, aangezien het vertrek uit de partij al was vastgesteld.

De partij blijft echter stil over de precieze aard van het vermeende incident, terwijl zij benadrukt dat de beslissing om Hooiveld te schorsen in lijn was met de interne statuten en procedures. Het conflict illustreert de spanningen die kunnen ontstaan binnen lokale politieke fracties wanneer meningsverschillen en vermeende gedragskwesties elkaar kruisen, en werpt een licht op de uitdagingen van partijdiscipline op gemeentelijk niveau.





