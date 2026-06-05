Wanda van Kerkvoorden, voorzitter van de Raad van Toezicht van het Nederlands Fotomuseum, is per direct opgestapt. Dit gebeurt vier weken voor de uitspraak in de rechtszaak die oud-directeur Birgit Donker tegen het museum aanspande om Wrongful dismissal. De stappen vallen samen met een periode van interne onrust en vragen over de bestuurlijke Governance bij de instelling.

Het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam wordt opnieuw geteisterd door interne onrust. De voorzitter van de Raad van Toezicht, Wanda van Kerkvoorden, is per direct opgestapt.

Haar vertreden valt samen met een cruciale fase in een lopende rechtszaak die oud-directeur Birgit Donker tegen het museum heeft aangespannen. Donker werd vorig jaar door de Raad van Toezicht ontslagen. Volgens het museum is dit een passend moment om ruimte te maken voor een nieuwe voorzitter, die de volgende fase kan begeleiden, waarbij het belang van het museum voorop staat.

Het博物馆 heeft een prachtig nieuw onderkomen, een nieuwe Algemeen & Artistiek Directeur, een toegewijd team en nieuwe leden in de Raad van Toezicht. Echter, het tijdstip van het vertrek van Van Kerkvoorden wekt veel vragen. Zij was als voorzitter nog half mei aanwezig tijdens een zitting van de rechtbank in de zaak van Donker.

Daar maakten haar betogen een verwarde en moeilijk te volgen indruk, en op concrete vragen kon zij tot zichtbare verbazing van de rechter geen duidelijke antwoorden geven. Dit roept vragen op over de governance tijdens haar voorzitterschap. Zo wordt onder meer gemeld dat de Raad van Toezicht Donker op non-actief zette na meldingen van werknemers, maar zonder haar versie van het verhaal te horen.

Verrassend is dat uit geen enkel document of een evaluatie uit de periode 2018 tot 2025 blijkt dat soortgelijke problemen eerder speelden. Wel bestaat er een rapport van Berenschot uit 2020 dat het heeft over een formele breuk op de werkvloer na een door Donker gekozen koers, maar de Raad van Toezicht zag daar geen reden tot ingrijpen. Ook de vertrouwenspersoon van het museum heeft volgens anders luidende geruchten geen meldingen gerapporteerd.

Eind juni zal de rechtbank een vonnis vellen in de zaak waarin Donker bijna 400.000 euro als compensatie voor haar ontslag eist. De overige leden van de Raad van Toezicht blijven op hun post, aldus een woordvoerder van het Nederlands Fotomuseum. De museumwoordvoerder weigert overigens alle andere vragen te beantwoorden. Van Kerkvoorden is niet bereikbaar voor een reactie.

De huidige situatie onderstreept de gevoeligheid van de governance-structuur en de Transparantie die een culturele instelling als het Nederlands Fotomuseum nodig heeft. Het onderscheid tussen het nieuwe onderkomen en de mentale barometer binnen de organisatie blijkt groot. Terwijl externe ogen het nieuwe gebouw en de vernieuwing zien, lpth de interne spanningen onverminderd door.

De combinatie van een voormalige directeur die een grootschalige rechtszaak aanhangt, een voorzitter die afgaat terwijl haar getuigenis voor de rechter als onbevredigend werd ervaren, en een Raad van Toezicht die blijft hangen, zet een vraagtekening bij de bestuurlijke continuïteit. De toekomst van het museum lijkt nog steeds onzeker ondanks de fysieke vernieuwing. De zaak draait onder andere om de wijze waarop klachten en meldingen van personeel werden behandeld.

Volgens verslagen werd Donker, die in 2023 ontslagen werd, op non-actief gesteld na signalen van ontevredenheid onder medewerkers. Echter, de procedure lijkt in haast te hebben plaatsgevonden, zonder Donker de kans te geven haar standpunt in te nemen. Een jaar later, in 2024, concludeerde een verzoek om inzage in documenten van 2018 tot 2025 dat er geen eerdere vergelijkbare incidenten waren genoteerd. Dit staat in schril contrast met de kern van het geschil.

De Raad van Toezicht baseerde mogelijk haar acties op informele signalen of een specifiek incident dat niet in een历程 werd vastgelegd. Het rapport van Berenschot uit 2020 analyseerde wel een breaking point op de werkvloer, maar dat leidde niet tot bestuurlijke interventie vanuit de toezichtsraad. Deze ogenschijnlijke inconsistentie tussen beleid en daadwerkelijke bestuurlijke actie vormt een centraal thema in de rechtszaak.

Van Kerkvoordens getuigenis, die verward en onduidelijk werd bevonden, zou daarbij een blijvende indruk hebben achtergelaten bij de rechtbank over de besluitvorming binnen de Raad van Toezicht. De rechtbank zal eind juni een beslissing nemen in de zaken van Donker. Zij eist een schadeloosstelling van ruim 400.000 euro voor wat zij als een onterecht ontslag beschouwt. Voor het museum is dit niet alleen een financiële kwestie, maar ook een morele en reputatieve uitdaging.

De strategische keuze om niet verder te gaan op de voormalige voorzitter, die een cruciale getuige was in de procedure, kan worden geïnterpreteerd als een poging om een nieuwe start te maken en de blik op de toekomst te richten. Het museum benadrukt dat het een nieuwe Algemeen en Artistiek Directeur heeft, een nieuw gebouw en een verjongde Raad van Toezicht. Desondanks blijven een aantal fundamentele vragen onaangetast: Hoe komt het dat interne meldingen niet werden opgevolgd?

Wat was de exacte rol van de Raad van Toezicht? En waarom was de voorzitter niet in staat de rechter duidelijkheid te verschaffen? Deze gebeurtenissen tonen aan dat institutionele vernieuwing niet automatisch betekent dat bestuurlijke problemen zijn opgelost. Een fysieke verhuizing en nieuwe leiderschap zijn belangrijke stappen, maar ze garanderen niet dat eerdere problemen uit de geschiedenis zijn gewist.

Voor een museum dat sterk afhankelijk is van publieke steun, lokale en nationale subsidies, en het imago van een betrouwbare culturele speler, is transparantie en goed bestuur essentieel. De huidige stilzwijgen van de museumwoordvoerder en de onbereikbaarheid van Van Kerkvoorden doen vermoeden dat er nog veel onduidelijkheid bestaat. Het is afwachten of de rechter in haar vonnis meer duidelijkheid zal scheppen over wat zich in de achterkamers van het Nederlands Fotomuseum heeft afgespeeld.

Vooralsnog lijkt het museum met een nieuwe voorzitter en een nieuwe fysieke locatie een hoofdstuk te willen sluiten, maar rechtszaak en de vragen daaraan blijven een onzichtbare wolk boven de toekomst van de instelling





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