Raad van State keurt naamsverandering GroenLinks-PvdA naar PRO goed

De Raad van State heeft geen bezwaar tegen de naamsverandering van GroenLinks-PvdA naar Progressief Nederland. Lokale partijen met 'pro' in de naam vreesden voor naamsverwarring.

De Raad van State heeft geen bezwaar tegen de naamsverandering van GroenLinks-PvdA naar Progressief Nederland , kortweg PRO. Lokale partijen met 'pro' in de naam vreesden voor naamsverwarring en waren het niet mee eens met de Kiesraad.

De hoogste algemene bestuursrechter wijst het bezwaar over mogelijke naamsverwarring van de hand. Volgens hem is het geen probleem als GroenLinks en PvdA, die volgende week gaan fuseren, de naam Progressief Nederland aannemen. De lokale partijen vrezen dat ze de lokale politieke identiteit zullen verliezen en dat kiezers op PRO zullen stemmen door een associatie met een lokale Pro-partij.

PRO Eindhoven is eind vorig jaar opgericht door de 25-jarige Dirk Sloots en behaalde geen zetels bij de gemeenteraadsverkiezingen van afgelopen maart. Bij de zitting zei woordvoerder Dario Castiglione dat de lokale Pro-partijen 'voortdurend' worden verward met hun nieuwe naamgenoot. De Raad van State heeft nu geen bezwaar tegen de naamsverandering en de Kiesraad kan nu akkoord gaan met de naamswijziging.

GroenLinks en PvdA kunnen nu de naam Progressief Nederland aannemen en de lokale partijen zullen moeten leren omgaan met de nieuwe naam





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