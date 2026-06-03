Raad van State keurt naam PRO goed voor fusiepartij GroenLinks-PvdA in landelijke verkiezingen

De fusiepartij GroenLinks-PvdA mag zich bij landelijke en Europese verkiezingen Progressief Nederland noemen, oordeelt de Raad van State. Lokale partijen met soortgelijke namen, zoals ProVeenendaal, zijn teleurgesteld en zien het als een klap. Voor lokale verkiezingen moeten stembureaus nog zelf een beslissing nemen.

De fusiepartij GroenLinks-PvdA mag zich bij toekomstige landelijke en Europese verkiezingenzelf Progressief Nederland noemen, ook wel bekend als de afkorting PRO. Dat heeft de Raad van State, de hoogste bestuursrechter van Nederland, vandaag besloten.

De Kiesraad had de naamswijziging van de fusiepartij begin april al goedgekeurd, wat tot onvrede leidde bij verschillende lokale partijen die een vergelijkbare naam gebruiken, zoals ProVeenendaal. Deze lokale partijen vreesden dat de naam PRO verwarring zou stichten onder kiezers in het stemhokje en vroegen de Raad van State daarom de naamswijziging tegen te houden. De uitspraak is een klap in het gezicht voor deze lokale bewegingen, zegt Dario Castiglione, raadslid van ProVeenendaal.

Hij benadrukt dat hoewel de beslissing volgens de wet mogelijk correct is, dat niet betekent dat het een rechtvaardig resultaat is. Een landelijke partij met aanzienlijke financiële middelen kan nu onder dezelfde logo en naam optreden als kleinere lokale partijen. De Raad van State heeft geoordeeld dat de naam PRO voor landelijke en Europese verkiezingen niet per se verwarrend is, alleen omdat er op lokaal niveau vergelijkbare namen voorkomen.

De rechter oordeelt dat de kans op verwarring tussen een landelijke partij en lokale politieke groepen relatief klein is vanwege het verschillend bereik en de andere context van de verkiezingen. Het is belangrijk op te merken dat deze uitspraak zich slechts uitstrekt over de landelijke en Europese verkiezingen. Voor provinciale en gemeenteraadsverkiezingen zal elk centraal stembureau afzonderlijk moeten beslissen of de fusiepartij als PRO op de stemlijst mag verschijnen, of dat dit als te verwarrend wordt gezien voor de kiezers.

Dit betekent dat de strijd voor veel lokale partijen nog niet voorbij is; zij moeten hun zaak nog op provinciaal of gemeentelijk niveau proberen. De leden van PvdA en GroenLinks hebben nog tot 13 juni de gelegenheid om hun mening over de naamswijziging te geven. Op die datum zal tijdens een congres definitief worden gestemd over de fusie en daarmee over de officiële naam Progressief Nederland voor de komende landelijke verkiezingen.

Deze gebeurtenis markeert een belangrijke mijlpaal in de politieke samenwerking tussen de twee partijen, maar roept tegelijkertijd vragen op over de balans tussen landelijke eenheid en lokale identiteit. Het conflict illustreert hoe een uniformity op nationaal niveau botsen kan met gewortelde lokale tradities en namen. De uitspraak van de Raad van State legt een precedent voor hoe verwarring tussen partijnamen juridisch moet worden aangepakt, en benadrukt het verschil tussen landelijke en lokale verkiezingscontexten.

Voor kiezers betekent dit dat ze bij de volgende Tweede Kamer- en Europees Parlementsverkiezingen de partij GroenLinks-PvdA onder de naam Progressief Nederland op de stemlijst kunnen vinden, terwijl de lokale varianten zoals ProVeenendaal mogelijk wel of niet onder hun eigen naam mogen doorgaan, afhankelijk van regionale beslissingen. De uitkomst zal de politieke landschap in Nederland de komende jaren sterk beïnvloeden





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