Raad van State keert vergunning voor varkenshouderij in Creil in

De Raad van State heeft de vergunning voor een varkenshouderij in Creil geweigerd en ingetrokken. De varkenshouderij wilde wijzigingen doorvoeren en meer biggen en minder vleesvarkens houden, maar de provincie weigerde de aanvraag en trok eerder verleende vergunningen voor het bedrijf. De provincie was bang dat de vergunningen gebruikt zouden worden voor strafbare feiten.

De provincie was bang dat de vergunningen gebruikt zouden worden voor strafbare feiten. Het bedrijf werd in het verleden gerund door de omstreden varkenshouder Straathof, die veel overtredingen van de mest- en dierenwelzijnswet heeft gepleegd. In Duitsland kreeg hij een houdverbod op varkens. De Raad van State oordeelt dat de provincie gelijk heeft, omdat Straathof inkomen heeft gehad door connecties met het bedrijf van de huidige exploitant.

De huidige exploitant staat in een relatie tot de strafbare feiten die de vorige exploitant heeft gepleegd. Volgens de Raad van State heeft de provincie goed gehandeld, omdat de gevolgen voor de huidige exploitant groot zijn, maar die gevolgen staan in verhouding tot het doel dat het college met de besluiten nastreeft.

Het college heeft uitgebreid gemotiveerd dat de strafbare feiten en overtredingen, veelal in het kader van dierenwelzijn, zeer ernstig en structureel zijn en over een zeer lange periode zijn gepleegd





