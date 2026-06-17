Raad van State: Gemeente Hoogeveen hoeft niet in te grijpen in parkersituatie Jos van Aalderenlaan

De Raad van State heeft geoordeeld dat de gemeente Hoogeveen niet verplicht is om actie te ondernemen tegen parkeren op een verhard gedeelte van een groenstrook in de Jos van Aalderenlaan. Een 73-jarige inwener vond de situatie gevaarlijk omdat het zicht op de weg belemmerd wordt, maar de hoogste bestuursrechter oordeelde dat de gemeente geen bevoegdheid heeft voor handhaving van strafrechtelijke verkeersovertredingen. Artikel 170 van de Wegenverkeerswet biedt geen grond voor het opleggen van dwangsommen in deze situatie.

Een inwoner van Hoogeveen kan hoog en laag springen, maar de gemeente Hoogeveen hoeft niet op te treden tegen een gevaarlijk bevonden parkeersituatie in de Jos van Aalderenlaan.

Dit vindt de Raad van State. Vorige maand stapte een 73-jarige Hoogevener met zijn zoon naar de hoogste bestuursrechter. Hij is het er niet mee eens dat noch de gemeente noch de bestuursrechter in Assen iets wil doen aan de situatie die hij gevaarlijk noemt. Het gaat om parkeren voor een oprit en hard autorijden door zijn buren over het trottoir en fietspad.

Volgens de Raad van State kan de gemeente daar geen actie op ondernemen omdat de gemeente niet gaat over strafrechtelijke verkeersovertredingen. Die zijn meer iets voor de politie. De uitritten van de huizen in de Jos van Aalderenlaan komen uit op een fietspad. Daarna komt een groenstrook waarvan sommige stukken verhard zijn.

Daarna komt de rijweg. Op het verharde deel van de groenstrook staan auto's. Volgens de Hoogevener belemmeren die ernstig het zicht op de weg als hij met zijn auto de straat wil oprijden. De gemeente moet tegen die autobezitters optreden, vindt hij.

"Je rijdt blind de weg op en dan kan het zomaar ineens boem is", vulde zijn zoon aan tijdens de rechtszitting op 13 mei in Den Haag. De Hoogevener vroeg de gemeente om handhaving op grond van artikel 170 uit de Wegenverkeerswet. De Raad van State zegt dat dit wetsartikel alleen bedoeld is voor het wegslepen van foutparkeerders of van voertuigen die onveilig ergens stilstaan. Het is ook niet bedoeld voor rijden over de stoep of fietspad.

De hoogste bestuursrechter heeft foto's bekeken en zegt dat vader en zoon niet aannemelijk hebben gemaakt dat de buren met het parkeren van hun auto de veiligheid op de weg in gevaar brengen. Het verzoek van de Hoogevener om dwangsommen op te leggen is door de hoogste rechter daarom ook afgewezen





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Raad Van State Hoogeveen Parkeren Jos Van Aalderenlaan Wegenverkeerswet

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