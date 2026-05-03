Raad van Kerken waarschuwt voor radicaal-rechts gedachtegoed en biedt handreiking aan kerken

De Raad van Kerken heeft een rapport gepubliceerd waarin ze zich uitspreekt tegen radicaal-rechts gedachtegoed, dat volgens hen een bedreiging vormt voor democratie, rechtsstaat en het christelijk geloof. Het rapport biedt kerken handvatten om in gesprek te gaan met mensen die gevoelig zijn voor dit gedachtegoed. Algemeen secretaris Coen Wessel benadrukt dat het doel is om het gesprek te voeren, niet om mensen weg te zetten. Religiewetenschapper Fleur Freeke ziet het rapport als een krachtig signaal, vooral omdat het een gezamenlijk standpunt inneemt tegen radicaal-rechts, ondanks politieke verschillen binnen kerken.

De Raad van Kerken heeft een rapport gepubliceerd waarin ze zich uitspreekt tegen radicaal-rechts gedachtegoed. Volgens het samenwerkingsverband van negentien kerkengenootschappen vormt deze ideologie een bedreiging voor de democratie, de rechtsstaat, minderheidsgroepen en kwetsbaren in de samenleving.

Bovendien wordt het gezien als een bedreiging voor het christelijk geloof. Het rapport, dat afgelopen donderdag werd uitgebracht, is bedoeld om kerken handvatten te bieden bij het omgaan met deze uitdaging. De Raad van Kerken wil niet alleen maatschappelijke ontwikkelingen duiden, maar ook ondersteuning bieden aan kerkleiders en leden over hoe ze in gesprek kunnen gaan met mensen die gevoelig zijn voor radicaal-rechts ideeën.

Algemeen secretaris Coen Wessel benadrukt dat het doel niet is om mensen weg te zetten, maar juist om het gesprek te voeren. Hij wijst erop dat radicaal-rechts gedachtegoed groeit, ook binnen kerken, en dat kerkleiders soms niet weten hoe ze hiermee om moeten gaan. Het rapport biedt daarom een handreiking. Wessel noemt uiteenlopende uitingen van dit gedachtegoed, zoals racistische en antisemitische uitspraken of de verheerlijking van geweld.

Hij verwijst naar voorbeelden zoals een aanslag op een moskee of het protest van 'Els Rechts' op het Malieveld vorig jaar september. Volgens Wessel zijn er mensen die flarden van dit gedachtegoed oppikken en hier gevoelig voor zijn. Met hen wil de Raad van Kerken in gesprek gaan, op een zorgvuldige manier. Hij benadrukt dat het christendom voor alle mensen is en dat ideeën die groepen uitsluiten of mensen ongelijk behandelen, niet passen bij het christelijke geloof.

De Raad van Kerken, opgericht in 1968, vertegenwoordigt ongeveer vijf miljoen christenen in Nederland. Onder de aangesloten kerken bevinden zich onder meer de Rooms-Katholieke Kerk en de Protestantse Kerk in Nederland, maar ook kleinere kerkverbanden zoals de Nederlandse Gereformeerde Kerken. Volgens religiewetenschapper Fleur Freeke komt het adviesrapport op een moment waarop radicaal-rechts terrein wint, ook binnen de kerken. Ze doet promotieonderzoek aan de Vrije Universiteit Amsterdam naar radicaal- en extreem-rechts onder christenen in Nederland.

Freeke wijst erop dat het christendom in politieke retoriek steeds vaker wordt misbruikt. Ze noemt voorbeelden uit binnen- en buitenland, zoals de AI-afbeelding van Donald Trump als Jezus die hij via social media deelde. In Europa worden termen als 'joods-christelijke cultuur' vaak ingezet, vaak in combinatie met negatieve beelden over moslims. Volgens Freeke staat dat haaks op de kern van het christelijk geloof, waarin ieder mens geschapen is naar het beeld van God en dus gelijkwaardig is.

Predikant Ary Braakman uit Twello noemt het rapport een noodzakelijke stap. Hij vindt het goed dat kerken zich uitspreken, vooral omdat het maatschappelijk debat steeds gepolariseerder wordt. Volgens hem sluit de boodschap van het rapport aan bij de kern van het evangelie, met nadruk op barmhartigheid en naastenliefde. Eerder dit jaar spraken kerkvertegenwoordigers zich uit tegen strengere asielwetgeving.

In 2024 ondertekenden meer dan achthonderd christelijke leiders een verklaring dat 'Evangelie en extreem-rechts niet samengaan'. Toen sloot de Raad van Kerken zich daar nog niet bij aan. Met het nieuwe rapport kiest het samenwerkingsverband nu duidelijker positie. Onderzoeker Freeke vindt dat een krachtig signaal.

Ze benadrukt dat de Raad van Kerken, ondanks politieke verschillen binnen kerken, een gezamenlijk standpunt inneemt. Bovendien wordt de ideologie bekritiseerd in plaats van de mensen, wat het mogelijk maakt om het debat te voeren zonder mensen direct uit te sluiten. Dit vormt volgens haar een goede tegenbeweging richting radicaal-rechts





