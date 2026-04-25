Quinten Timber negeert vertrekspeculaties: 'Focus op Champions League'

Middenvelder Quinten Timber van Olympique Marseille reageert op geruchten over een mogelijk vertrek en benadrukt zijn focus op het behalen van een Champions League-plaats. Daarnaast is er veel ophef rondom de situatie bij Vitesse en supportersgedrag.

Quinten Timber , de Nederlandse middenvelder van Olympique Marseille , heeft gereageerd op speculaties over een mogelijk vertrek bij de Franse club. Timber kwam in januari over van Feyenoord , maar zag zich op de persconferentie voorafgaand aan de wedstrijd tegen OGC Nice al geconfronteerd met vragen over zijn toekomst in Marseille.

Zijn overstap naar Marseille volgde op een periode van spanningen met Feyenoord-trainer Robin van Persie. De club betaalde 4,5 miljoen euro om Timber aan te trekken, in de hoop dat hij een versterking zou vormen voor het middenveld. Tot nu toe heeft Timber twaalf wedstrijden gespeeld voor Marseille, maar hij heeft nog geen doelpunt of assist op zijn naam staan. Timber keerde onlangs terug van een blessure en is beschikbaar voor de wedstrijd tegen Nice.

Desondanks richtten de vragen op de persconferentie zich voornamelijk op zijn toekomst. Timber benadrukte dat hij volledig gefocust is op het halen van een Champions League-plaats met Marseille.

'Eerlijk gezegd, zoals je al zei, ik ben in januari aangekomen. Ik ben 100% gefocust en wil de Champions League halen. En voor nu focus ik me op zondag', verklaarde hij aan de Franse pers. Hij sloot niet uit dat er in de zomer opnieuw over zijn toekomst gesproken zou kunnen worden, maar wilde zich nu niet laten afleiden door speculaties.

De situatie bij Marseille is momenteel niet optimaal. De club heeft drie van de laatste vier wedstrijden verloren en is gezakt naar de zesde plaats in de Ligue 1. Het verschil met de nummer drie, die direct gekwalificeerd is voor de Champions League, bedraagt slechts één punt, wat de druk op de spelers en de technische staf vergroot. De wedstrijd tegen Nice is daarom cruciaal voor Marseille om de aansluiting te houden met de top van de competitie.

Naast de sportieve situatie bij Marseille, is er ook veel ophef ontstaan rondom de club Vitesse. De reacties op de financiële problemen van Vitesse zijn verhit en bevatten felle kritiek. Er wordt opgeroepen om de club failliet te laten gaan en er wordt gesproken over verloren krediet en teleurstelling. De discussie over Vitesse is echter losstaand van de situatie rondom Timber bij Marseille.

Verder is er kritiek op de behandeling van spelers zoals Veerman, waarbij men vindt dat zijn kwaliteiten worden onderschat. Er wordt gewaarschuwd voor de mogelijke escalatie van supportersgedrag en de gevaren van vuurwerk en geweld. Verschillende supporters distantiëren zich van het wangedrag van een deel van de Vitesse-aanhang en benadrukken het belang van veiligheid en respect. De incidenten bij Vitesse werpen een schaduw over het Nederlandse voetbal en roepen vragen op over de verantwoordelijkheid van clubs en supporters





