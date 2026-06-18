Quinten Timber geblesseerd, mist WK-wedstrijd tegen Zweden

De Nederlands international Quinten Timber liep een lichte hersenschudding op tijdens training en is niet fit voor het WK-groepsduel tegen Zweden. Bondscoach Ronald Koeman moet opnieuw zijn selectie aanpassen.

Bondscoach Ronald Koeman kampt met een blessureprobleem in zijn selectie voor het WK. Verslaggever Jeroen Stekelenburg meldde donderdagavond dat een Nederland s international geblesseerd is geraakt, wat door de KNVB wordt bevestigd.

Middenvelder Quinten Timber moet het groepsduel tegen Zweden op zaterdag 20 juni in Houston missen. Timber liep tijdens een training een lichte hersenschudding op na een botsing. De wedstrijd vindt plaats in het Houston Stadium, met als first whistle om 12.00 uur lokale tijd (19.00 uur Nederlands tijd). Volgens Stekelenburg kwam het nieuws laat omdat Timber eigenlijk voor een interview had gestaan, maar een kwartier van tevoren werd afgezegd.

Teun Koopmeiners, die als mogelijke vervanger in de ploeg zou kunnen staan, gaf aan de botsing niet zelf te hebben gezien. Hij beschreef dat de dokter meteen ter plaatse was en de botsing niet extreem hard leek, maar dat wel voorzichtigheid geboden is. De exacte duur van Timbers blessure is onbekend, maar hij is niet beschikbaar voor het komende WK-onderdeel





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