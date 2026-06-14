Quinten Post deelt basketbalplezier: Jongeren krijgen les van Golden State Warrior in Amstelveen

NBA-ster Quinten Post van de Golden State Warriors geeft gratis basketbaltraining voor jonge talenten in Amstelveen. Meer dan 800 jongeren meldden zich aan voor de sessies, waarvan er tachtig werden uitgekozen. De deelnemers blij met kans om te leren van de Amsterdamse topsporter, die两方面 plezier heeft in het terugdoen voor de Nederlandse basketbalcommunity. Post speelt al two jaar in de NBA en hoopt op een nieuw contract.

Jonge basketballers uit het hele land konden vandaag hun geluk niet op. NBA -speler Quinten Post , die in Amerika op het hoogste niveau voor de Golden State Warriors speelt, gaf in Sport centrum VU basketbaltraining.

Het leek mij gewoon heel gaaf om iets terug te doen voor basketballend Nederland. Zo'n tachtig jongeren tussen de 6 en 18 jaar hadden vandaag het geluk om les te krijgen van de 2,13 meter lange Amsterdammer Post. De belangstelling voor het gratis basketbalkamp was groot: volgens organisator All Day Athletes, dat het evenement samen met Post organiseerde, kwamen er zo'n 800 aanmeldingen uit binnen- en buitenland binnen. Gisteren kregen 80 jonge basketballers ook al les van de topsporter.

Post speelt nu twee jaar voor de Warriors in hun thuisstad San Francisco. Ik heb daardoor nu best een platform gecreëerd voor veel basketballers in Nederland, legt hij uit in de sportzaal in Amstelveen. Het leek de center van de Amerikaanse topclub een goed idee om iets terug te doen voor de basketbal-community. Het had mij op 13-jarige leeftijd ook gaaf geleken om een dagje mee te kijken met een NBA-speler.

Deelnemers van de les van Quinten zijn maar wat blij dat hun sporticoon in de stad te zien is. Ik ben blij ook dat ik een van de tachtig gelukkigen ben, zegt een jongen uit de Bijlmer die al een paar jaar basketbal speelt. Het is gewoon een leuke ervaring dit, om te vragen hoe hij zijn carrière is begonnen en hoe hij gekomen is waar hij nu is.

Een meisje dat helemaal uit Rotterdam gekomen is voor de training vult hem aan: Het is een kans die je niet zomaar kan krijgen, dus die wilde ik graag benutten. Tussen de training door maken de jonge basketballers graag gebruik van de mogelijkheid om met de in West opgegroeide topsporter op de foto te gaan. Supervet dat hij gewoon bij mij in de buurt is.

Hoewel Post al twee jaar voor de Warriors speelt in de Verenigde Staten is het vooralsnog onduidelijk of hij daar komend seizoen ook van de partij is. Dat is wel de hoop, ja, zegt de geboren Amsterdammer met een grijns op zijn gezicht. Er is op dit moment nog niks officieels, legt hij uit. Het NBA-seizoen is nu klaar, dus hopelijk gaat het balletje snel rollen en komen we er dan achter.

Tot die tijd blijft de NBA-speler genieten van zijn geboortestad en het mogelijke succes van het Nederlands voetbalteam: Hopelijk gaan dat mooie dagen worden





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