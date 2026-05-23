Qualification for Canadian Grand Prix

The first session of the sprint qualifying for the Canadian Grand Prix ended with Red Bull Racing's Max Verstappen finishing in ninth position as the leaders finished their final practice session ahead of qualifying. Meanwhile, drivers like Sergio Perez, Lance Stroll, and Valtteri Bottas have been eliminated earlier.

Kwalificatie Canada | Afvallers Ocon, Albon, Alonso , Perez , Stroll en Bottas liggen eruit. Geen stunt van Aston Martin en Cadillic. Aud i is wél met twee auto's door.

Verstappen eindigt de eerste sessie als negende.omdat ze anderen in de weg hebben gezeten, zich niet aan voorschriften gehouden hebben of (in het geval van Stroll) met een 'onveilige' auto de baan op zijn gereden. Verstappen zet de voorlopig snelste tijd neer, maar Russell is alweer sneller onderweg. Hadjar heeft ondertussen ook een tijd neergezet. Het is nog niet zeker of Hadjar mee kan doen aan de kwalificatie.

Zijn motor ging tijdens de sprintrace stuk. De eerste sessie loopt. De top zestien gaat door naar Q2. Is Verstappen af van het gestuiter in zijn bolide?

Bij het uitrijden van de pits rijdt Colapinto bijna tegen Alonso aan, de Spanjaard gaf het verkeer van rechts geen voorrang. Bovendien is de 'fast lane' (de rijbaan rechts in de pitstraat) ook nog een voorrangsweg, waar je als wegrijdend verkeer veilig in moet voegen. Het vooral wordt onderzocht door de wedstrijdleiding





Grand Prix van Canada, extra trainingstijd, technische problemen, vrije training, kwalificatie, Nascar-nieuwsDe Grand Prix van Canada is begonnen in Montreal en er is een extra trainingstijd van vier minuten toegevoegd om verloren tijd in te halen. Lawson heeft een technisch probleem en rijdt zijn auto naar de garage. Colapinto heeft problemen met zijn gaspedaal en rijdt zijn Alpine op de koppeling naar de garage. De vrije training is de enige oefensessie en de kwalificatie voor de sprintrace volgt later vanavond. Verder is er verdrietig nieuws uit de Verenigde Staten: tweevoudig Nascar-kampioen Kyle Busch is onverwachts overleden.

Grand Prix van Canada liveblog: Ocon rijdt rond zonder voorvleugel na crash, Verstappen rijdt door het gras, Leclerc krijgt hoge snelheidstrafNieuwsupdate over de Grand Prix van Canada met real-time informatie over de rijders en de banenituatie.

Grand Prix van Canada: Formule 2-races voor het eerst in MontrealOp dit moment wordt er gereden op de harde banden. Echter, opmerkelijk is dat Russell meteen naar de snelle banden overstapt. Verstappen mist een ziekenhuisje en gaat in het gras, evenals Antonelli. Verstappen vergt 'snaps' tijdens zijn auto, waarin de auto breekt. Lucas Albon kampt met schade na zijn crash. Er is een red flag omdat deakcjauto naast de baan staat. De race wordt stilgelegd omdat er technische problemen zijn met de aacute-auto. Verder zijn er problemen met een technische auto bij Racing Bulls.

Grand Prix van Canada liveblog: Williams-rijder Albon moet tersprint kiezen, Van Hoepen Formule 2-kampioen en historische opstapklasse in MontrealNieuws uit de Formule 1 over de geplande Grand Prix van Canada. Roberto Albon van Williams kan vanwege te veel schade niet meedoen aan de sprintkwalificatie, Laurens van Hoepen heeft de poleposition voor de hoofdrace behaald in de Formule 2, en de Formule 2-opstapklasse rijdt voor het eerst in Montreal vanwege het afgelaste seizoen in Bahrein en Saudi-Arabië.

