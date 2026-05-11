PVV Westerwolde eist opheldering over verwijdering rechtse demonstranten in Ter Apel

De PVV in de gemeente Westerwolde stelt kritische vragen over het gebruik van een noodbevel door burgemeester Jaap Velema tijdens een demonstratie bij het aanmeldcentrum in Ter Apel.

In de gemeente Westerwolde is een hevige politieke discussie ontstaan naar aanleiding van de gebeurtenissen tijdens een recente demonstratie bij het aanmeldcentrum in Ter Apel .

De lokale afdeling van de PVV heeft officieel bezwaar gemaakt tegen de wijze waarop de politie en het college van burgemeester en wethouders zijn omgegaan met rechtse demonstranten. Op een zaterdagmiddag kwamen diverse groepen mensen samen om hun stem te laten horen over het huidige asielbeleid, waarbij zowel voorstanders als tegenstanders van de asielzoekerscentra aanwezig waren. De sfeer was gespannen, wat leidde tot strikte maatregelen vanuit de gemeente om de openbare orde te handhaven.

Burgemeester Jaap Velema nam de beslissing om de rechtse demonstratie voortijdig te beëindigen, met als belangrijkste argument dat de bijeenkomst niet vooraf bij de gemeente was gemeld. Hoewel de actiegroep Defend Netherlands aanvankelijk wel een melding had gedaan, trokken zij zich vlak voor het weekend terug. Desondanks besloot een groep van ongeveer dertig sympathisanten om alsnog naar Ter Apel te reizen om hun onvrede te uiten.

Om escalaties te voorkomen, werden de verschillende groepen rond het middaguur door de politie gescheiden door middel van dranghekken. Echter, kort daarna besloot burgemeester Velema dat de rechtse demonstranten uit hun toegewezen vak moesten worden verwijderd. Voor deze actie maakte de burgemeester gebruik van een zogenaamd noodbevel.

Dit is een krachtig juridisch instrument dat de gemeente in staat stelt om in een specifiek afgebakend gebied strenger op te treden tegen bepaalde personen dan onder normale omstandigheden door de wet is toegestaan. De inzet van dit middel heeft geleid tot grote controverse binnen de gemeenteraad en bij de betrokken burgers. Terwijl de voorstanders van het aanmeldcentrum, die hun demonstratie wel netjes hadden aangemeld, nog een korte tijd mochten blijven staan, werden de critici direct weggeleid.

Uiteindelijk werden ook de voorstanders door de politie van het terrein verwijderd, maar de volgorde en de hardheid van het optreden staan centraal in de kritiek van de PVV. De PVV Westerwolde stelt dat deze gang van zaken een gevaarlijk signaal afgeeft aan de bevolking. Volgens de partij wekt het weghalen van de rechtse demonstranten 'sterk de indruk dat inwoners die kritiek hebben op het falende asielbeleid, bewust op afstand worden gehouden'.

De partij claimt bovendien dat er sprake was van een 'ongekende' politiemacht die niet in verhouding stond tot de feitelijke situatie ter plaatse. De PVV vraagt zich hardop af waarom het gebruik van een noodbevel in dit specifieke geval gerechtvaardigd was en of er sprake was van politieke voorkeur bij het handhaven van de openbare orde.

De politie hield tijdens de gebeurtenissen in totaal vijf personen aan, waarbij de beschuldigingen varieerden van het beledigen van agenten en het niet kunnen overleggen van een geldig identiteitsbewijs tot het afsteken van vuurwerk. De politieke spanningen in de regio worden hiermee verder aangewakkerd, aangezien Ter Apel al langer een brandpunt is van onvrede over de opvang van asielzoekers en de druk op de lokale voorzieningen.

PVV Westerwolde heeft nu schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders om volledige transparantie te eisen over de besluitvorming en de juridische onderbouwing van het noodbevel. Het college heeft inmiddels bevestigd dat zij deze vragen zullen beantwoorden en dat de reactie openbaar zal worden gemaakt.

Deze openbaarheid is volgens velen essentieel voor het herstellen van het vertrouwen tussen de lokale overheid en een deel van de bevolking die zich niet gehoord voelt in het nationale en lokale debat over migratie en integratie. De discussie over de balans tussen het fundamentele recht op demonstratie en de noodzaak van openbare orde blijft hiermee een actueel en gevoelig thema in de gemeente Westerwolde





