PVV Noord-Brabant verwijderd video waarin rechtbanktekening van Petra Urban bewerkt was

De PVV Noord-Brabant heeft een video verwijderd waarin een rechtbanktekening van tekenaar Petra Urban bewerkt was. Volgens Urban tast dat de betrouwbaarheid van rechtbanktekeningen aan. De partij zegt de video 'na nadere bestudering' te hebben verwijderd en wil over mogelijke auteursrechtelijke kwesties 'via de media geen uitspraken' doen.

Op de Instagram-pagina van de PVV Noord-Brabant heeft zeker anderhalve dag een video gestaan met daarin een bewerkte rechtbanktekening van tekenaar Petra Urban . In het filmpje was een rechtbanktekening van Urban te zien van de twee Syrische broers uit Volkenkunde.

'Aangezien er in de rechtszaal alleen getekend mag worden, weet je vrij zeker: wat daarvandaan komt, dat klopt. Als mensen daar een draai aan geven, wordt die betrouwbaarheid aangetast.

', Binnen een kwartier nadat de NOS de fractievoorzitter van PVV Noord-Brabant om een reactie had gevraagd, was de video niet meer zichtbaar op Instagram. De PVV laat weten dat het bericht was gemaakt 'op basis van berichten in de media om aandacht te vragen voor de problematiek rondom de gehele asielketen'. De partij zegt de video 'na nadere bestudering' te hebben verwijderd en wil over mogelijke auteursrechtelijke kwesties 'via de media geen uitspraken' doen.

Urban noemt het gebruik en de bewerking van haar werk 'kwalijk'.

'Mensen denken echt dat ik het getekend heb', zegt ze. 'Ik wil mijn werk niet lenen voor opiniërende zaken: het is de bedoeling dat dit sec bij het verslag hoort. Ik wil niet dat het voor politieke doeleinden wordt gebruikt, dan wordt je werk geïnfecteerd.

' De rechtbanktekenaar zegt dat zij via haar overbuurman ontdekte dat haar tekening in het filmpje was verwerkt. 'Wat niet mag: je hebt citaatrecht, dan moet duidelijk zijn dat de tekening uit De Telegraaf is en van mij afkomstig is', zegt Urban. 'Hij wordt uit de context gehaald. Mij is niet gevraagd of het mag, er is niets betaald.

Maar erger en kwalijker: ze zijn het gaan bewerken.

' In dezelfde video was ook een onbewerkte tekening van Urban en een afbeelding van een zwarte man in een Amsterdamse rechtszaal te zien. Volgens Urban ging het daarbij vermoedelijk om een AI-gegenereerd beeld van de verdachte in de zaak van de moord op. Ze overweegt stappen te ondernemen en zoekt contact met de Nederlandse Vereniging van Journalisten en auteursrechtenorganisatie Pictoright.

'Dit is de eerste keer dat ik dit zo zie, dat vervormen van rechtbanktekeningen', zegt ze. 'Het is kwalijk dat mensen denken: doet die Urban dat? Dat is raar en gevaarlijk. Dat bezoedelt mijn naam.





