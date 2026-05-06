PVV, FvD, VVD en Mooi Lelystad stellen alternatief coalitieakkoord voor in Lelystad

Vier partijen in de Lelystadse gemeenteraad hebben een alternatief akkoord opgesteld voor een nieuwe coalitie, terwijl negen andere partijen werken aan een raadsakkoord. De vier partijen willen een coalitieakkoord omdat ze vinden dat een raadsakkoord niet breed genoeg is en geen recht doet aan de verkiezingsuitslag. Ze hebben een hoofdlijnenakkoord opgesteld met duidelijke keuzes, maar hebben geen meerderheid in de raad.

In Lelystad is er een opmerkelijke ontwikkeling in de lokale politiek. De PVV , Forum voor Democratie, VVD en Mooi Lelystad hebben een alternatief akkoord opgesteld voor een nieuwe coalitie, terwijl negen andere partijen, onder leiding van Jong Lelystad , al twee weken werken aan een raadsakkoord.

Dit alternatieve akkoord is ontstaan omdat de vier partijen onvoldoende steun kregen voor een motie om een coalitieakkoord op te stellen tijdens de raadsvergadering van 7 april. Een meerderheid van de raad gaf de voorkeur aan een raadsakkoord, waarbij alle partijen samen afspraken maken over het bestuur van de gemeente de komende jaren. Dit is anders dan een coalitieakkoord, waarbij een beperkt aantal partijen de wethouders leveren en de rest in de oppositie belandt.

Sindsdien werken de negen partijen onder leiding van JongLelystad aan gezamenlijke afspraken voor de komende vier jaar. Volgens deze partijen heeft het raadsakkoord de afgelopen vier jaar rust gebracht in de gemeente. PVV, FvD, VVD en Mooi Lelystad denken daar echter anders over. Marten Tilstra van de VVD wijst op de bestuurlijke crisis van januari en maart, toen drie wethouders opstapten en de VVD en InwonersPartij hun steun aan het vorige raadsakkoord introkken.

Voor de verkiezingen was de VVD voorstander van een raadsakkoord, maar nu ziet de partij meer in een coalitieakkoord om beter zichtbaar te zijn. Roel Velstra van Mooi Lelystad vindt dat het raadsakkoord op zich wel werkte, maar dat zijn partij er te weinig aan heeft gehad. Daarom trok Mooi Lelystad zich vorig jaar zomer al uit het akkoord terug. PVV en Forum voor Democratie hebben het vorige raadsakkoord vanaf het begin niet ondertekend vanwege inhoudelijke en procedurele redenen.

Aswhin van Stormbroek van de PVV vindt dat een raadsakkoord met negen partijen, die samen 23 zetels hebben, geen afspiegeling is van de hele raad. Hij pleit voor een coalitieakkoord dat wel recht doet aan de verkiezingsuitslag. Simone van Slot van FvD merkt op dat het enthousiasme voor een raadsakkoord minder is dan vier jaar geleden. De vier partijen, die samen 40 procent van de stemmen vertegenwoordigen, hebben hun akkoord in drie avonden opgesteld.

Het is een hoofdlijnenakkoord en de partijen willen nog steeds met andere partijen praten om tot een breder akkoord te komen. Marten Tilstra benadrukt dat het een startpunt is voor verdere gesprekken. De fractievoorzitters ontkennen dat hun akkoord voortkomt uit wantrouwen over de aanpak van JongLelystad, maar vinden wel dat fractievoorzitter Murat Aktan te lang heeft gewacht met de formatie. Ze zien een coalitieakkoord als een stabielere vorm van bestuur, gezien de verkiezingsuitslag.

In hun hoofdlijnenakkoord van 11 A4'tjes maken de vier partijen duidelijke keuzes. Ze willen dat de gemeente eerst de financiële basis op orde krijgt voordat er wordt geïnvesteerd in grote projecten. Er dreigen tegenvallers van 10 tot 20 miljoen euro op de jeugdhulp en andere posten, wat de partijen willen opvangen door af te zien van een nieuw poppodium en een herdenkingsmonument.

Ze willen ook de hondenbelasting afschaffen, jaarlijks duizend woningen bijbouwen, een harde aanpak van overlast en criminaliteit, geen asielzoekerscentrum of asielopvang en geen dwang bij duurzaamheidsmaatregelen. De lasten voor inwoners gaan niet onnodig omhoog. Het alternatieve akkoord heeft echter geen meerderheid, want de vier partijen hebben samen slechts 14 van de 37 raadszetels





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Lelystad PVV Forum Voor Democratie VVD Mooi Lelystad Raadsakkoord Coalitieakkoord Gemeenteraad Politiek Verkiezingen

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ronald Koeman steunt WK-alternatief Pierre van Hooijdonk: 'Dat is zeker een optie'Met het WK in aantocht groeit de discussie over de ideale opstelling van het Nederlands elftal. Bondscoach Ronald Koeman liet zich bij NOS Studio Voetbal uit over een mogelijke overstap naar een systeem met vijf verdedigers, en sloot die optie nadrukkelijk niet uit.

Read more »

Burgemeesters waarschuwen voor druk op democratieTijdens de Dodenherdenking in onder meer Arnhem, Nijmegen, Voorst en Heumen hebben burgemeesters indringend gewaarschuwd voor haat, onverdraagzaamheid en druk op de democratische rechtsstaat.

Read more »

Bosz deelt doelstellingen PSV: 'Halve finale Champions League zou mooi zijn'Een plek in de halve finale van de Champions League is één van de doelen die PSV zichzelf stelt voor komend seizoen. Volgens trainer Peter Bosz zou zo'n prestatie zijn succesvolle periode in Eindhoven extra glans geven.

Read more »

Kelly Piquet en Max Verstappen combineren gezinsleven en Formule 1Kelly Piquet onthult hoe zij en Max Verstappen hun drukke levens combineren met de zorg voor hun dochter Lily, en blikt terug op hun liefdesverhaal.

Read more »

Bevrijdingsdag uitgebreid verslag door NHNH biedt een volledig programma voor Bevrijdingsdag met nieuws, tv-uitzendingen en verslaggeving van Bevrijdingspop in Haarlem, inclusief optredens van DI-RECT, De Bankzitters en S10.

Read more »

Bevrijdingsfestival Drenthe: Drukte, Muziek en Gesprekken over VrijheidHet Bevrijdingsfestival in Drenthe trekt veel bezoekers en biedt een divers programma met optredens van onder andere Ellen ten Damme, Robert Weston, Marc Floor en aandacht voor vrijheid voor de LHBTI+-gemeenschap.

Read more »