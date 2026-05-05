Purmerendse Tim (14) veilt voetbalshirts van wereldsterren voor kankeronderzoek

Tim de Groes (14) uit Purmerend veilt gesigneerde voetbalshirts van sterren als Haaland en Salah om geld op te halen voor onderzoek naar kinderkanker, nadat zijn agressieve vorm van lymfeklierkanker goed reageert op de behandeling.

Tim de Groes, een veertienjarige jongen uit Purmerend , heeft een opmerkelijk verhaal van veerkracht en hoop te delen. Na de diagnose van een zeldzame en agressieve vorm van lymfeklierkanker, Non-hodgkin, leek de behandeling onverwacht goed aan te slaan.

Deze positieve wending heeft Tim niet alleen gemotiveerd om te herstellen, maar ook om zich in te zetten voor een doel dat hem nauw aan het hart ligt: onderzoek naar kinderkanker. Zijn inzet neemt een bijzondere vorm aan, namelijk een veiling van gesigneerde voetbalshirts van meer dan honderd bekende spelers, waaronder wereldsterren als Erling Haaland en Mohamed Salah.

De shirts zijn niet zomaar gesigneerd; ze zijn daadwerkelijk voorzien van de handtekeningen van de spelers, wat de waarde en het belang van de veiling aanzienlijk verhoogt. Tim benadert zijn ziekte soms met een opvallende nuchterheid, alsof het een tijdelijke sportblessure is. Hij probeert actief te blijven en zijn fysieke conditie te behouden, ondanks de regelmatige behandelingen en de vermoeidheid die daarmee gepaard gaan.

Zelfs tijdens een infuus, zittend in een stoel, strekt hij zijn benen uit en rust zijn voeten op een officiële wedstrijdbal van het aankomende WK voetbal. Deze bal kreeg hij van zijn teamgenoten van VPV Purmersteijn, een teken van steun en camaraderie. Zijn vader, Jan-Paul, is ervan overtuigd dat de sportieve activiteiten, zoals voetbaltrainingen en boklessen, een positieve invloed hebben op het herstel van Tim.

Een van de behandelende artsen bevestigde dit, door op te merken dat andere kinderen met vergelijkbare bloedwaarden vaak bedlegerig zijn of afhankelijk van een rolstoel. Tim was vorig jaar oktober plotseling vermoeid en kreeg moeite met slikken, wat zijn vader alarmeerde en leidde tot het medisch onderzoek dat de diagnose opleverde. De veiling van de voetbalshirts is een initiatief dat Tim en zijn vader samen hebben opgezet, met de hulp van onverwachte bondgenoten.

Jan-Paul kwam via LinkedIn in contact met Justin van den Berg, de chef-kok van AZ, wiens zoon aan leukemie lijdt. Via de voetballers van AZ en andere Nederlandse clubs begon het netwerk zich uit te breiden en werden steeds meer shirts beschikbaar gesteld voor de veiling. Tim is verbaasd over de snelheid waarmee het project is gegroeid.

Kort voor de start van de veiling ontving Jan-Paul nog een berichtje over een extra shirt van Mika Godts van Ajax, wat de vraag oproept of dit nog op tijd toegevoegd kan worden. De veiling is niet alleen een manier om geld in te zamelen voor kankeronderzoek, maar ook een afleiding voor Tim, die de sport en de organisatie van de veiling als positief ervaart.

Hoewel de behandeling succesvol lijkt, moet Tim nog anderhalf jaar wekelijks naar het ziekenhuis voor controle en eventuele verdere behandeling, om er zeker van te zijn dat alle kankercellen zijn verdwenen. Hij hoopt in september weer volledig te kunnen deelnemen aan de trainingen en wedstrijden met zijn team, nadat hij de afgelopen tijd vooral heeft getraind en de warming-up heeft meegedaan.

De veiling is een bewijs van de kracht van gemeenschap en de vastberadenheid van een jonge jongen om iets positiefs te creëren, zelfs in de meest uitdagende omstandigheden. Het is een inspirerend verhaal dat laat zien hoe veerkracht, hoop en de steun van anderen een verschil kunnen maken in de strijd tegen kanker.

De opbrengst van de veiling zal volledig worden gedoneerd aan onderzoek naar kinderkanker, in de hoop dat andere kinderen in de toekomst dezelfde positieve uitkomst kunnen ervaren als Tim





