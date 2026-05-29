Psychiater Van Os roept op tot stop met DSM en pleit voor mensgerichte benadering

Na vijftig jaar onderzoek stelt Jim van Os dat psychiatrische stoornissen niet duidelijk te onderscheiden zijn. Hij wijst op de beperkingen van de DSM en pleit voor een individuele, contextuele aanpak van psychisch lijden.

Psychiater Jim van Os pleit voor een einde aan de inzet van de DSM in de geestelijke gezondheidszorg. Na een halve eeuw onderzoek concludeert hij dat er geen helder grenslijn bestaat tussen de verschillende psychiatrische diagnoses.

De symptomen, genetische factoren en bevindingen uit breinonderzoek overlappen zodanig dat men geen onderscheid kan maken tussen de aandoeningen. Van Os stelt dat psychisch lijden uiterst individueel is en dat het etiketteren van patiënten weinig meer is dan het aanbrengen van een sticker op een complex menselijk probleem.

Hij wijst erop dat veel mensen die een psycholoog of psychiater bezoeken niet per se op zoek zijn naar een label, maar juist willen leren hoe ze hun leven kunnen vormgeven, hun relaties kunnen verbeteren en hun opleiding kunnen voortzetten. Het wachten op een formele diagnose wordt door hem gezien als een gevolg van een aangeleerde verwachting die vroeger misschien nuttig was, maar tegenwoordig de eigen zoektocht naar herstel in de weg staat.

In zijn betoog bekritiseert Van Os de DSM, die in de wereld van de ggz vaak wordt beschouwd als een soort bijbel. Hij benadrukt dat de classificaties geen concrete informatie bieden over wat er precies aan de hand is en welke stappen nodig zijn om het welzijn van de betrokkene te herstellen. De verschillende stoornissen in het handboek vervagen in elkaar, waardoor de diagnostische criteria weinig praktisch nut hebben.

Volgens Van Os is de focus op labels een obstakel voor een meer mensgerichte benadering, waarbij de dynamiek van het lijden centraal staat. Hij pleit voor een gesprek dat uitgaat van de context van het individu, zijn gevoeligheden en talenten, in plaats van van het afvinken van een lijstje symptomen. Wanneer iemand bij Van Os in de spreekkamer komt, zoekt hij niet naar een formele DSM‑criterium maar kijkt hij naar de persoonlijke beleving van het lijden.

Hij beschrijft zijn aanpak als een heel menselijk gesprek, waarin de oorzaken, de huidige situatie en de gewenste doelen worden verkend. Door aandacht te besteden aan de individuele dynamiek, de omgeving en de eigen talenten van de cliënt, wil hij een pad naar herstel openen dat niet gebonden is aan vaste diagnoses.

Het pleidooi van Van Os vraagt om een fundamentele herziening van de manier waarop de geestelijke gezondheidszorg naar psychisch lijden kijkt, waarbij het strookje van een diagnose wordt vervangen door een op maat gemaakt herstelplan dat aansluit bij de unieke levenssituatie van elke persoon





