PSV wint voor derde keer op rij de landstitel

PSV is voor de derde keer op rij landskampioen geworden, terwijl Feyenoord zich moeizaam heeft geplaatst voor de Champions League. Onze redactie heeft een elftal van het seizoen gekozen met spelers als Joël Drommel, Bart van Rooij, Jerdy Schouten en Ismael Saibari.

Om in aanmerking te komen voor het elftal van het seizoen, moesten spelers minstens 1.800 speelminuten achter hun naam hebben. Onze redactie heeft ook een elftal aan reservespelers gekozen die eveneens een eervolle vermelding verdienen. De keeper van PSV, Joël Drommel, heeft liefst elf keer de nul gehouden. De rechtsback Bart van Rooij is ook een van de spelers die in het elftal zijn opgenomen.

Jerdy Schouten, Tsuyoshi Watanabe en Mauro Júnior maken deel uit van de stabiele defensie. Ismael Saibari is verkozen tot Speler van het Jaar, dankzij zijn vijftien doelpunten en acht assists. In de aanval beschikt het elftal over veel scorend vermogen met spelers als Guus Til, Ayase Ueda en Mika Godts. Telstar-trainer Anthony Correia is door onze redacteuren verkozen tot Coach van het Jaar.

De andere spelers in het elftal zijn Joël Drommel, Bart van Rooij, Jerdy Schouten, Tsuyoshi Watanabe, Mauro Júnior, Darko Nejasmic, Ismael Saibari, Joey Veerman, Guus Til, Ayase Ueda en Mika Godts. Andere spelers die zijn opgenomen in het elftal van het seizoen zijn Gonzalo Crettaz, Youri Baas, Dies Janse, Mats Rots, Souffian El Karouani, Kodai Sano, Sven Mijnans, Tjaronn Chery, Anis Hadj Moussa en Jacob Trenskow





