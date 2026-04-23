PSV wint van PEC Zwolle na controversieel doelpunt en glansrol Bajraktarevic

PSV heeft een overwinning behaald op PEC Zwolle, mede dankzij een doelpunt van Driouech dat tot op de millimeter beoordeeld moest worden. Bajraktarevic was met twee goals en twee assists de absolute ster van de wedstrijd. Het team toonde veerkracht en ambitie om dit seizoen de grens van honderd doelpunten te overschrijden.

De wedstrijd tussen PSV en PEC Zwolle heeft een opmerkelijke wending genomen dankzij een doelpunt dat tot op de millimeter beoordeeld moest worden. In een situatie waarin Til op weg leek naar een doelpunt, was het uiteindelijk Driouech die de bal over de doellijn tikte.

De speler zelf was aanvankelijk overtuigd dat de bal niet over de lijn was, maar na het bekijken van de beelden begon hij te twijfelen. De beslissing viel in zijn voordeel, wat tot een lachsalvo leidde.

'Hij staat op mijn naam toch? Dat is het eerste dat ik ging checken toen ik binnen was. De bal was niet over de lijn', lachte hij voor de camera van ESPN. Later, na het bekijken van de herhalingen op het grote scherm in het stadion, gaf hij toe dat de beoordeling subjectief was.

'Na de wedstrijd ging ik de goal op het grote scherm terugkijken. Guus zei: ''Ik heb 'm''. Ik ook, haha. Het is lekker als je een goaltje mee kunt pikken.

' De prestatie van PSV, hoewel uiteindelijk resulterend in een overwinning, was niet zonder kritiek. In de eerste helft liet de kersverse kampioen een minder overtuigende indruk zien, met slechts één doelpunt op het scorebord. Aanvoerder Mauro Júnior was echter van mening dat het team goed voetbal speelde, maar meer kansen had moeten creëren.

'We speelden goed voetbal, maar moesten alleen meer kansen creëren. In de tweede helft speelden we wel veel beter.

' De tweede helft bracht een aanzienlijke verbetering, met name dankzij de uitstekende prestaties van Bajraktarevic. Hij was de absolute ster van de wedstrijd met twee doelpunten en twee assists. Zijn impact was cruciaal voor het omdraaien van de wedstrijd en het behalen van een comfortabele overwinning. De ambitie van PSV is duidelijk: ze willen dit seizoen de grens van honderd doelpunten overschrijden.

Mauro Júnior benadrukte dit doel na afloop van de wedstrijd.

'We willen de grens van honderd doelpunten opnieuw aantikken dit seizoen. ' Bajraktarevic zelf was tevreden over zijn prestatie en de teaminspanning. 'De eerste helft was niet makkelijk, maar we draaiden het om in de tweede helft. We hebben veel kwaliteit voor het doel en dat lieten we zien.

Ik moet mezelf ook zoveel mogelijk laten zien en dat heb ik vandaag gedaan', vertelde de Bosniër. Hij erkende dat hij in een concurrentiestrijd verwikkeld is met Dennis Man om een basisplaats, en benadrukte dat hij zich wil bewijzen. De overwinning tegen PEC Zwolle was een belangrijke stap in die richting. De wedstrijd toonde de veerkracht van PSV en hun vermogen om te reageren op tegenslagen.

De samenwerking tussen de spelers, met name de assists van Bajraktarevic en de doelpunten van Driouech en anderen, illustreerden de teamgeest en de aanvallende kracht van de ploeg. De focus ligt nu op de volgende wedstrijd, waarbij PSV zal proberen om hun goede vorm voort te zetten en hun doelpuntenrecord verder te verbeteren. De supporters kunnen uitkijken naar meer spectaculaire acties en doelpunten van de aanvallers van PSV, die vastbesloten zijn om hun stempel te drukken op het seizoen





