PSV weigert boden op talenten Essiën Bassey en Sami Bouhoudane

PSV heeft de eerste twee biedingen op de jeugdspelers Essiën Bassey en Sami Bouhoudane ontvangen, maar neemt deze niet serieus. De club wil de talenten behouden voor de voorbereiding van het eerste elftal, ondanks dat ze openstaan voor een vertrek.

Beide spelers, die nog een contract hebben tot de zomer van 2027, staan open voor een vertrek, maar PSV wil ze niet laten gaan vanwege hun rol in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Het duo maakt deel uit van een groep jeugdspelers die op 29 juni aansluit bij de eerste trainingen van hoofdtrainer Peter Bosz. De reden hiervoor is dat PSV nog een aantal inkomende transfers moet realiseren en dat enkele spelers afwezig zijn vanwege het WK voetbal.

Daardoor is er tijdelijk plek voor talenten in de A-selectie. Het SC Cambuur heeft een bod van tweehonderdduizend euro uitgebracht op Bouhoudane, terwijl Sturm Graz een half miljoen bood voor Bassey. PSV lijkt deze aanbiedingen echter niet serieus te nemen. Volgens bronnen rondom de club is de waardering voor beide spelers hoog, maar wil PSV geen overhaaste beslissingen nemen.

Bij Bassey ligt de situatie complexer: de verdediger heeft nog geen akkoord bereikt over een contractverlenging, ondanks dat de club dit graag zou zien. PSV vreest dat hij na volgend seizoen transfervrij vertrekt als er geen nieuwe overeenkomst wordt getekend. Bouhoudane daarentegen heeft nog geen contractvoorstel ontvangen, wat het risico vergroot dat hij na het seizoen 2026/27 gratis de deur uitloopt. De transferperiode staat nog aan het begin, en er is nog veel onzekerheid over de toekomst van beide talenten.

PSV zal naar verwachting pas later in de window beslissen of er ruimte komt voor verhuur of verkoop. De club wil eerst de eigen selectie versterken en de voorbereiding afwachten. Mocht er een aanbod komen dat PSV niet kan weigeren, dan is een vertrek niet uitgesloten, maar voorlopig blijft het duo gewoon in Eindhoven. De komende weken zullen uitwijzen of clubs als Sturm Graz en Cambuur hun pogingen hervatten of dat er nieuwe gegadigden opduiken.

PSV houdt de situatie nauwlettend in de gaten, maar benadrukt dat de talenten kansen krijgen bij het eerste elftal in de komende oefenduels. Het is een delicate balans tussen ontwikkeling van jonge spelers en het veiligstellen van financiële belangen





'Vertrek bij PSV dreigt door transferclausule: onder meer FC Porto wil Mauro'Mauro Júnior kan deze zomer mogelijk vertrekken bij PSV. De 27-jarige Braziliaan geniet interesse vanuit Zuid-Europa, meldt Voetbal International. Onder meer FC Porto jaagt op de komst van Mauro, die een vertrekclausule in zijn contract heeft.

Mauro op splitsing: linksaf voor PSV of rechtsaf voor avontuurMauro, de Braziliaan, staat op een splitsing in zijn carrière bij PSV. Hij kan kiezen tussen een leven lang bij de club of een nieuw avontuur.

'Cambuur richt zich naast Ajax-talent Vink op scherpschutter van Jong PSV'SC Cambuur heeft zijn pijlen gericht op Jong PSV-spits Sami Bouhoudane, zo meldt Voetbal International zaterdagochtend. De achttienjarige spits kon de overstap al maken naar Friesland, maar PSV wilde nog niet meewerken aan een vertrek. De verwachting is dat Cambuur met een tweede aanbieding gaat komen.

Transfergeweld barst los: PSV in gesprek over eerste twee dealsDe eerste concrete transfergesprekken aangaande PSV zijn achter de rug. De landskampioen kan talenten Essiën Bassey en Sami Bouhoudane van de hand doen, maar lijkt andere plannen met het jonge duo te hebben.

