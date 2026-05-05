PSV wees RC Lens de deur: Sildillia blijft in Eindhoven en ziet waarde stijgen

PSV heeft RC Lens afgelopen winter afgewimpeld in hun interesse voor Kiliann Sildillia. De Fransman, die vorig jaar voor 5,8 miljoen euro van SC Freiburg kwam, heeft zijn waarde nu zien stijgen tot tussen de 8 en 10 miljoen euro. Ondanks interesse blijft Sildillia bij PSV, waar hij een basisspeler is en deel uitmaakt van de plannen voor volgend seizoen. Daarnaast reageert Maduro op de situatie bij Ajax en de discussie rond non-EU-spelers.

PSV heeft RC Lens afgelopen winter vriendelijk de deur gewezen. De Franse club was geïnteresseerd in rechtsback Kiliann Sildillia . Dat meldt het. PSV nam Sildillia vorige zomer voor een bedrag van 5,8 miljoen euro over van SC Freiburg.

Omdat de Franse back Sergiño Dest voor zich moet dulden in de pikorde, is Sildillia in Eindhoven nog geen onbetwiste basisspeler. Dat viel op in Frankrijk. Afgelopen winter was het Franse RC Lens bijvoorbeeld geïnteresseerd in hem, maar hij bleef logischerwijs bij PSV. Volgens de lokale krant heeft Sildillia zijn transferwaarde ondertussen behoorlijk opgekrikt.

De zomeraanwinst zou nu tussen de 8 en 10 miljoen euro waard zijn. Maar tot een uitgaande transfer van Sildillia lijkt het voorlopig niet te komen. De Fransman, afgelopen zaterdag tegen Ajax (2-2) basisspeler, komt voor in de plannen voor het volgende seizoen. Wel wil PSV nog een andere rechtsback aantrekken, in het geval dat Dest verkocht wordt.

Maduro ziet structureel probleem bij Ajax: Dat is bij PSV wel anders. Handig om te weten. Ik kan een heel team met non-EUers inhuren thuis en ik hoef niet te checken of ze de juiste papieren hebben en ze ook niet volgens de normen te betalen. Want ik handelde ter goeder getrouw.

Ik weet zeker dat ik ermee wegkom. Was een mooi gebaar van Ajax. Dat een deel Calimero’s dat niet snapt en zo dom is om te gaan fluiten…jammer. Het doet pijn blijkbaar.

Hoop dat als het ooit andersom is, dat we bij PSV wel klasse hebben en respect tonen. Triest eigenlijk dat je zo de vlag uithangt terwijl je zelf de mist in bent gegaan en gered wordt door de KNVB en de rechter





VoetbalPrimeur / 🏆 20. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

PSV Kiliann Sildillia RC Lens Sergiño Dest Ajax

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Driessen: 'Bosz zou hem graag bij PSV hebben, maar bij Ajax verpietert hij'Valentijn Driessen maakt gehakt van Ajax-trainer Oscar García na de teleurstellende topper tegen PSV. De verslaggever van De Telegraaf meent dat de Spanjaard een 'eerste klas bangerd is'. Daarnaast concludeert hij dat de Amsterdammers liefst zeven nieuwe basisspelers nodig hebben.

Read more »

Driessen kritisch over García na remise Ajax-PSVValentijn Driessen is scherp in zijn kritiek op de keuzes van Óscar García tijdens en na de wedstrijd tussen Ajax en PSV. Hij noemt de wedstrijd van slechte kwaliteit en wijst García aan als hoofdschuldige aan het gebrek aan winnaarsmentaliteit bij Ajax. Driessen verwacht een drukke zomer voor Ajax met veel benodigde versterkingen.

Read more »

Ajax en PSV delen de punten na spectaculaire topper: statistieken onthullen verborgen verhalenAnalyse van de 2-2 gelijkspel tussen Ajax en PSV, met focus op statistieken rond doelpuntentijden, fitheid, individuele prestaties (met name Mika Godts) en tactische aspecten zoals de effectiviteit van PSV bij ingooien.

Read more »

Godts schittert tegen PSV en bevestigt indrukwekkende vormGodts was betrokken bij beide Ajax-goals tegen PSV en laat een opvallende ontwikkeling zien met indrukwekkende statistieken dit seizoen. Zijn prestaties zijn cruciaal voor Ajax in de strijd om Europees voetbal.

Read more »

'PSV heeft afspraken met Veerman: dit bedrag moet op tafel komen voor transfer'PSV heeft met Joey Veerman contractuele afspraken gemaakt met betrekking tot een zomerse transfer. Dat schrijft Voetbal International dinsdagochtend. Aankomende zomer lijkt voor de 27-jarige middenvelder het moment om te vertrekken uit het Philips Stadion.

Read more »

PSV overweegt meerdere verdedigers, waaronder Mats RotsPSV kijkt naar meerdere verdedigers voor het komende seizoen, met Mats Rots als serieuze optie. FC Twente vraagt 10 miljoen euro, maar PSV blijft afwachtend. Ook de toekomst van Sergiño Dest, Anass Salah-Eddine en Kiliann Sildillia is onzeker. Andere namen zoals Ruud Nijstad en Deveron Fonville worden genoemd, maar er zijn nog geen concrete onderhandelingen. PSV wil financieel voorzichtig blijven maar is bereid te versterken indien nodig.

Read more »