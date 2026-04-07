PSV viert landstitel met grootse huldiging in Eindhoven

PSV werd in Eindhoven gehuldigd na het behalen van de 27ste landstitel. Een dag vol vreugde, emotie en saamhorigheid met duizenden fans op het Stadhuisplein.

PSV heeft op zondag 5 april in Eindhoven een grootschalige huldiging beleefd ter ere van het behalen van de 27ste landstitel. Duizenden fans verzamelden zich op het Stadhuisplein om de kampioenen toe te juichen. De huldiging begon na een feestelijke rit in een platte kar door de stad, waarbij de spelers en staf van PSV werden onthaald door een uitzinnige menigte. De sfeer was uitgelaten, met gezang, gejuich en veel vreugde.

Ondanks de tegenslag van een blessure voor aanvoerder Jerdy Schouten, werd de dag een onvergetelijk moment voor zowel de spelers als de supporters. De kampioensschaal werd uitgereikt in het Philips Stadion, waarna de festiviteiten zich verplaatsten naar het Stadhuisplein waar de echte climax plaatsvond.\De huldiging op het Stadhuisplein was een spektakelstuk op zich. Nadat de platte kar met de kampioenen arriveerde, betraden de spelers het podium, waar ze werden toegejuicht door een menigte van ongeveer 20.000 mensen. Er waren toespraken, en het Brabantse volkslied klonk uit volle borst, gezongen door Guus Til en Guus Meeuwis, de hit van de zanger. De afwezigheid van Jerdy Schouten in de selectie van het Nederlands elftal werd hier en daar met een knipoog bespot. Schouten, gehuld in krukken vanwege zijn blessure, was uiteraard prominent aanwezig om de schaal in ontvangst te nemen. De algemeen directeur Marcel Brands benadrukte de bijzondere emotie van het zien van al die blije gezichten. Ismael Saibari sprak over de euforie van het kampioenschap die nooit went, en kreeg steun van Mark van Bommel die zijn zoon Ruben van Bommel adviseerde te genieten van dit zeldzame moment. Het feest was een emotionele rollercoaster, met vreugde, trots en de erkenning van de onvoorwaardelijke steun van de supporters.\De dag was niet alleen een viering van de landstitel, maar ook een blijk van saamhorigheid en de bijzondere band tussen de club en zijn supporters. Phillip Cocu, tegenwoordig manager topsport bij PSV, zag de festiviteiten van de zijlijn. Hij benadrukte dat het 'hún feestje' was, verwijzend naar de spelers. Het evenement liet zien hoe de club en de fans samen een eenheid vormen. De huldiging werd een herinnering die de supporters voor altijd zullen koesteren. De supportersvereniging deelde aanvoerdersbanden uit als teken van steun aan Jerdy Schouten, de geblesseerde aanvoerder die een cruciale rol speelde in het kampioenschap. De dag werd gekenmerkt door een combinatie van euforie, emotie en respect, wat de landstitel tot een nog specialere prestatie maakte. De huldiging was een perfecte samenvatting van het seizoen, een seizoen dat gekenmerkt werd door passie, doorzettingsvermogen en de ultieme beloning: het kampioenschap





