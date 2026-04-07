PSV viert landstitel in Eindhoven met massale huldiging

PSV is in Eindhoven uitbundig gehuldigd voor het behalen van de 27e landstitel. Tienduizenden fans verwelkomden de spelers en staf tijdens een dag vol festiviteiten, beginnend in het Philips Stadion en eindigend op het Stadhuisplein.

PSV heeft in Eindhoven de 27e landstitel in de clubgeschiedenis gevierd. Een enorme menigte van ongeveer 100.000 supporters reisde naar de Lichtstad om de spelers en staf te eren voor hun prestaties gedurende het seizoen. De festiviteiten startten in het Philips Stadion, waar oud- PSV 'er Mark van Bommel de kampioensschaal overhandigde aan Jerdy Schouten .

Schouten, die afgelopen zaterdag in de wedstrijd tegen FC Utrecht een ernstige knieblessure opliep, verscheen met krukken op het veld om de felbegeerde schaal in ontvangst te nemen. Voor Schouten was het een dag met gemengde emoties, zo vertelde hij openhartig bij ESPN. Hij gaf aan dat er zeker een 'dubbel gevoel' was, maar dat hij ondanks de tegenslag vastbesloten was om van de dag te genieten. 'Desnoods was ik in een rolstoel het veld op gekomen, maar hij zou in mijn handen komen,' aldus een vastberaden Schouten, die de titel vierde met zijn teamgenoten. \Na de ceremonie in het stadion volgde een feestelijke rondrit door Eindhoven. De volledige selectie, samen met de begeleidingsstaf, nam plaats op een platte kar en reed een route van ongeveer 2,5 uur door de stad. Langs de route stonden duizenden enthousiaste supporters, gehuld in rood-witte kleuren en zwaaiend met vlaggen, om hun helden toe te juichen. De kar reed langs verschillende iconische plekken in Eindhoven, wat resulteerde in een sfeer van pure vreugde en verbinding. De rondrit eindigde op het Stadhuisplein, waar ongeveer 20.000 fans verzameld waren om de kampioenen te onthalen. De spelers werden op het bordes van het stadhuis gehuldigd, een moment van glorie en erkenning voor hun inspanningen gedurende het seizoen. De sfeer was er uitgelaten en er werd uit volle borst meegezongen. \Een van de spelers die extra aandacht kreeg was Joey Veerman. De fans scandeerden luidkeels 'Joey in Oranje', een duidelijke verwijzing naar de afwezigheid van Veerman in de selectie van bondscoach Ronald Koeman. Veerman reageerde met een humoristische kwinkslag op de aanmoedigingen van de supporters. 'Ze zoeken het maar uit met z'n allen,' grapte Veerman, terwijl hij zichtbaar genoot van de steun van de fans. De huldiging was niet alleen een viering van de landstitel, maar ook een moment van waardering voor de spelers, de staf en de supporters die de club door dik en dun hebben gesteund. De hele dag ademde een sfeer van saamhorigheid en trots, waarbij de liefde voor PSV duidelijk zichtbaar was. De supporters koesterden de herinnering aan de overwinning en de festiviteiten die een onvergetelijke dag opleverden. Bekijk hieronder de reacties van algemeen directeur Marcel Brands en oud-spelers Mark van Bommel en Phillip Cocu, die hun felicitaties en waardering uitspraken





