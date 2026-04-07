PSV viert 27ste landstitel met grootscheepse huldiging in Eindhoven

Eindhoven kleurt rood-wit: PSV viert de landstitel met een groot feest. Van schaaluitreiking in het Philips Stadion tot huldiging op het Stadhuisplein, de stad staat op zijn kop.

PSV wordt in Eindhoven gehuldigd voor het behalen van de 27ste landstitel. De dag staat in het teken van feest, met hoogtepunten zoals de huldiging op het Stadhuisplein en de schaaluitreiking in het Philips Stadion . Supporters stromen massaal toe om de kampioenen te eren. De festiviteiten markeren een seizoen vol succes voor de club uit Eindhoven .

De supportersvereniging deelt aanvoerdersbanden uit als steunbetuiging aan Jerdy Schouten, de middenvelder en aanvoerder van PSV die zwaar geblesseerd raakte en het WK moet missen. De schaal arriveerde al vroeg in het Philips Stadion, waar de uitreiking plaatsvindt aan de selectie. De binnenstad van Eindhoven stroomt vol met fans die de huldiging van de PSV-selectie willen meemaken. De gemeente verwacht een enorme drukte met naar schatting 100.000 mensen in de stad. De sfeer is uitgelaten en de hele stad kleurt rood-wit. \De festiviteiten begonnen al op zondag, nadat Feyenoord punten had verspeeld en de titel officieel binnen was. Er was toen al een spontaan feest op het Stratumseind, met rode fakkels en veel gejuich. De selectie zelf vierde de landstitel in besloten kring in discotheek De Club, waar tot in de late uurtjes werd gefeest. Trainer Peter Bosz beleefde de titel op een meer ontspannen manier, thuis met de kleinkinderen en voor de televisie. Hij beschreef de vreugde als blij, maar niet overdreven, gezien het solo moment. Hij benadrukte dat elke titel op een andere manier tot stand komt, maar dat ze allemaal even mooi zijn. \De hoogtepunten van de dag zijn de schaaluitreiking in het Philips Stadion om 14.30 uur en de huldiging op het Stadhuisplein rond 17.15 uur. De spelers en staf stappen om 15.00 uur op de platte kar voor een tocht door de stad. De gemeente heeft maatregelen getroffen om de verwachte drukte in goede banen te leiden. Fans die het plein niet op kunnen, worden verwezen naar de Markt, waar de huldiging op grote schermen wordt uitgezonden. De dag staat in het teken van de onvoorwaardelijke steun en bewondering voor de spelersgroep. Jerdy Schouten, hoewel geblesseerd, is uiteraard aanwezig bij de huldiging en wordt extra in het zonnetje gezet. De huldiging is een dankbetuiging aan de supporters en een bekroning op een succesvol seizoen dat in de clubgeschiedenis zal worden vastgelegd. De stad staat in vuur en vlam, klaar om de kampioenen te eren en te vieren





NOSsport / 🏆 12. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

PSV Landstitel Huldiging Eindhoven Jerdy Schouten Philips Stadion Stadhuisplein Kampioen

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

PSV viert 27ste landstitel na misstap Feyenoord in VolendamDe ploeg van trainer Peter Bosz is voor de derde keer kampioen van Nederland door het puntenverlies van nummer twee Feyenoord bij FC Volendam.

Read more »

PSV viert 27ste landstitel na misstap Feyenoord in VolendamDe ploeg van trainer Peter Bosz is voor de derde keer kampioen van Nederland door het puntenverlies van nummer twee Feyenoord bij FC Volendam.

Read more »

PSV kampioen! Eindhoven viert de 27ste landstitelPSV is voor de 27ste keer landskampioen. De festiviteiten zijn in volle gang. Volg hier alles over de huldiging en de rondrit door Eindhoven.

Read more »

PSV viert kampioenschap in Eindhoven: huldiging en afscheid van spelers?PSV wordt dinsdagmiddag gehuldigd in Eindhoven na het behalen van de derde landstitel op rij. De selectie van coach Peter Bosz maakt een ereronde, maar er wordt ook gewaarschuwd voor mogelijke hoogmoed. Daarnaast lijkt een aantal spelers afscheid te nemen van de club.

Read more »

PSV viert 27ste landstitel met grootscheepse huldiging in EindhovenPSV wordt in Eindhoven gehuldigd voor het behalen van de 27ste landstitel, na een seizoen waarin de club dominant was en het kampioenschap vroegtijdig veiligstelde. De festiviteiten omvatten een tocht op een platte kar en een huldiging op het stadhuis.

Read more »

PSV viert 27ste landstitel met groot feest in EindhovenPSV wordt in Eindhoven gehuldigd voor het behalen van de 27ste landstitel. De stad stroomt vol met supporters die de kampioenen komen toejuichen. Trainer Peter Bosz reflecteert op de titel en de verschillende manieren waarop deze is behaald. De huldiging vindt plaats na het kampioenschap van PSV.

Read more »