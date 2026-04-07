PSV viert 27ste landstitel met grootscheepse huldiging in Eindhoven

PSV wordt in Eindhoven gehuldigd voor het behalen van de 27ste landstitel, na een seizoen waarin de club dominant was en het kampioenschap vroegtijdig veiligstelde. De festiviteiten omvatten een tocht op een platte kar en een huldiging op het stadhuis.

PSV wordt gehuldigd in Eindhoven voor het behalen van de 27ste landstitel. Zondag 5 april was de dag van de huldiging, nadat het kampioenschap al eerder een feit was door het puntverlies van Feyenoord. De binnenstad van Eindhoven stroomde al vroeg vol met supporters die de selectie van PSV wilden toejuichen. De gemeente verwachtte een enorme opkomst van ongeveer 100.000 mensen om getuige te zijn van de festiviteiten.

De stemming was uitgelaten en de sfeer in de stad was feestelijk, met overal vlaggen, spandoeken en de kenmerkende clubkleuren. Fans verzamelden zich op strategische punten om de huldiging van dichtbij te kunnen meemaken, terwijl de lokale horeca de drukte met open armen ontving.\PSV-trainer Peter Bosz beleefde een ontspannen Eerste Paasdag, zo vertelde hij. Nadat hij met zijn kleinkinderen paaseieren had gezocht, zag hij thuis voor de televisie hoe Feyenoord punten verspeelde. Hij wisselde af tussen de wedstrijd Heerenveen-Heracles en de Ronde van Vlaanderen. Toen het puntverlies van Feyenoord definitief was, betekende dit dat PSV de titel niet meer kon ontgaan. Bosz reageerde met een gevoel van blijdschap, hoewel hij het in zijn eentje vierde. Hij beschreef het als een 'dolle vreugde', maar benadrukte de rust en tevredenheid die hij voelde. Voor de 62-jarige trainer was dit zijn derde landstitel op rij met PSV. Hij merkte op dat elke titel op zijn eigen manier tot stand kwam. De eerste titel werd gekenmerkt door een indrukwekkende reeks van gewonnen wedstrijden, met aantrekkelijk voetbal. De tweede titel was spannend tot de laatste wedstrijd. Dit seizoen was er een grote voorsprong van negentien punten, waardoor de spanning afnam. Desondanks vond Bosz elke titel even mooi.\De festiviteiten begonnen al op zondag in Eindhoven. Op het Stratumseind werden rode fakkels ontstoken na het eindsignaal in Volendam, waar Feyenoord gelijkspeelde. De fans reageerden uitgelaten op het behaalde kampioenschap, met een gevoel van euforie en opluchting. De wedstrijd tegen FC Utrecht werd al gewonnen met 4-3. De officiële huldiging zou plaatsvinden op maandag. De PSV-selectie zou om 15.00 uur vertrekken vanaf het Philips Stadion op een platte kar. Rond 17.15 uur was de huldiging gepland op het bordes van het stadhuis, waar de spelers en staf gehuldigd zouden worden door de fans. De binnenstad was al de hele dag gevuld met supporters die de aankomst van de selectie afwachtten. De huldiging werd de climax van een succesvol seizoen voor PSV, die de 27ste landstitel in de clubgeschiedenis veiligstelde





