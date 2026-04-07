PSV viert 27ste landstitel met groot feest in Eindhoven

PSV wordt in Eindhoven gehuldigd voor het behalen van de 27ste landstitel. De stad stroomt vol met supporters die de kampioenen komen toejuichen. Trainer Peter Bosz reflecteert op de titel en de verschillende manieren waarop deze is behaald. De huldiging vindt plaats na het kampioenschap van PSV.

PSV wordt gehuldigd in Eindhoven voor het behalen van de 27ste landstitel. Zondag 5 april was een dag van vreugde voor de supporters van PSV . De binnenstad van Eindhoven stroomde al vroeg vol, terwijl de selectie zich voorbereidde op de officiële huldiging later die middag. De gemeente Eindhoven had een enorme toestroom van fans verwacht, met schattingen die opliepen tot wel 100.000 mensen die naar de stad zouden komen om de kampioenen te vieren.

De spanning was voelbaar in de lucht, vermengd met de geur van verwachting en de opwinding van de naderende festiviteiten. De dag begon voor velen al vroeg, met mensen die van heinde en verre afreisden om getuige te zijn van dit historische moment.\PSV-trainer Peter Bosz beleefde een opmerkelijke Eerste Paasdag. Terwijl hij eerst genoot van het eieren zoeken met zijn kleinkinderen, wisselde hij later op de dag tussen het kijken naar de voetbalwedstrijd Heerenveen-Heracles en de Ronde van Vlaanderen. Uiteindelijk zag hij hoe Feyenoord punten verloor bij FC Volendam, waardoor PSV niet meer ingehaald kon worden. Bosz, die de titel in zijn eentje vierde, beschreef zijn gevoelens als 'blij', hoewel 'dolle vreugde' misschien overdreven zou zijn, gezien de omstandigheden. Tijdens een online persconferentie benadrukte hij de diversiteit van de titels die hij met PSV had gewonnen. Hij herinnerde aan het goede voetbal in het eerste seizoen, de spannende strijd in het tweede seizoen en de grote voorsprong in het huidige seizoen. De 62-jarige trainer vierde zijn derde landstitel op rij met PSV. Hij benadrukte hoe elke titel zijn eigen verhaal had, van de dominante start in het eerste seizoen tot de spannende ontknoping in het tweede jaar en de comfortabele voorsprong die ze dit seizoen hadden. Hij reflecteerde op de verschillende paden die naar de overwinning leidden, maar benadrukte dat ze allemaal even waardevol waren.\De festiviteiten rondom het kampioenschap waren al op zondag in volle gang in Eindhoven. Op het Stratumseind werden rode fakkels ontstoken na het eindsignaal in de wedstrijd Volendam-Feyenoord, waar Feyenoord punten verloor. Een enthousiaste fan vatte de stemming treffend samen: 'Een hoop pils'. De overwinning van PSV stond vast na de 29e speelronde, met een voorsprong van zeventien punten op Feyenoord. Aangezien er nog maar vijf wedstrijden te spelen waren, was de landstitel officieel binnen. Hoewel PSV zelf al op zaterdag had gespeeld en gewonnen van FC Utrecht (4-3), werd het kampioenschap pas echt gevierd op zondag. De platte kar met de PSV-selectie zou om 15.00 uur vertrekken vanaf het Philips Stadion, waarna de huldiging rond 17.15 uur op het bordes van het stadhuis zou plaatsvinden. De hele stad stond in het teken van de kampioenen, met supporters die zich klaarmaakten om dit historische moment te vieren. De combinatie van de overwinning, de sfeer in de stad en de aanwezigheid van duizenden fans zorgden voor een onvergetelijke dag in Eindhoven





