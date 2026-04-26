PSV verstevigt koppositie, Twente lijdt dure nederlaag in titelstrijd Eredivisie Vrouwen

PSV heeft haar positie als koploper in de Eredivisie Vrouwen verstevigd door een overwinning op sc Heerenveen, terwijl titelverdediger Twente een onverwachte nederlaag leed bij FC Utrecht. Ajax en Feyenoord speelden gelijk, waardoor de verschillen in de top klein blijven.

De strijd om het landskampioenschap in de Eredivisie Vrouwen is intenser geworden na een weekend vol verrassende resultaten en belangrijke ontwikkelingen. Titelverdediger Twente leed een pijnlijke nederlaag bij FC Utrecht, waar het met 2-0 verslagen werd.

Deze uitslag heeft de positie van Twente in de top van de competitie aanzienlijk verzwakt. Tegelijkertijd wist PSV haar leidende positie verder te verstevigen door een nipte 1-0 overwinning te behalen op sc Heerenveen. Renate Janssen zorgde in de 77e minuut voor de bevrijdende treffer, waarmee PSV een belangrijke stap zette richting de landstitel. De wedstrijd tussen Ajax en Feyenoord eindigde in een doelpuntloos gelijkspel, een resultaat dat beide teams niet ten goede komt in de strijd om de top.

Met nog slechts drie speelrondes te gaan, zijn de verschillen in de top van de Eredivisie klein, waardoor elke wedstrijd cruciaal is. Feyenoord, momenteel op de vierde plaats, ziet haar kansen op Europees voetbal steeds kleiner worden en is nu afhankelijk van de resultaten van de concurrentie. De wedstrijd in Utrecht was lange tijd een gelijkopgaande strijd, maar in de tweede helft nam FC Utrecht de controle over. Lena Mahieu opende de score, waarna Maxime Snellenberg de voorsprong verdubbelde.

Twente slaagde er niet in om terug te komen in de wedstrijd, waardoor de Utrechters een belangrijke overwinning konden boeken. In Friesland was het Renate Janssen die de heldin werd voor PSV. Haar doelpunt in de 77e minuut bleek voldoende om sc Heerenveen te verslaan en de koppositie te verstevigen. PSV heeft nu een comfortabele voorsprong van vier punten op Ajax, vijf punten op Twente en zeven punten op Feyenoord.

De wedstrijd tussen Ajax en Feyenoord in de Johan Cruijff Arena trok maar liefst 11.000 toeschouwers. Ajax domineerde de wedstrijd, maar Feyenoord hield stand dankzij een uitstekende prestatie van Justine Brandau, die een doelpunt op de doellijn wist te voorkomen. Xanne Kip en Danique Noordman kregen kansen voor Ajax, maar wisten deze niet te benutten. Feyenoord had moeite om het spel te maken en was vooral bezig met verdedigen.

Mao Itamura, de creatieve kracht van Feyenoord, moest zich vooral richten op haar verdedigende taken. Na rust werd de wedstrijd opener en Feyenoord kwam meer aan het spelen toe. Esmee de Graaf kreeg een goede kans, maar haar poging ging net naast de paal. Xanne Kip was na afloop teleurgesteld over het resultaat: 'Je gaat voor de drie punten, als dat niet lukt is dat heel zuur.

' Kirsten van de Westeringh was eveneens ontgoocheld en gaf aan dat de uitslag de kansen op Europees voetbal kleiner maakt: 'Nu zijn we afhankelijk van de ploegen boven ons. ' De wedstrijd Ajax-Feyenoord was een typisch voorbeeld van een wedstrijd waarin de belangen groot waren. Beide teams speelden voorzichtig en waren bang om fouten te maken. De dominantie van Ajax resulteerde in veel kansen, maar Feyenoord hield stand dankzij een goede organisatie en de inzet van de spelers.

De uitslag van deze wedstrijd heeft een grote impact op de strijd om de top van de Eredivisie Vrouwen. PSV heeft nu een uitstekende positie om de landstitel te veroveren, terwijl Twente en Feyenoord achtervolgers blijven. Ajax zal alles op alles moeten zetten om PSV nog bij te halen en de strijd om de landstitel spannend te houden. De komende drie speelrondes zullen bepalend zijn voor de uiteindelijke rangschikking en de verdeling van de Europese tickets





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Chery's speciale band met Twente: 'Twente blijft mijn club'NEC-speler Tjaronn Chery blikt terug op zijn tijd bij FC Twente en de diverse clubs die hij heeft vertegenwoordigd. Hij spreekt over zijn droom om met NEC te kwalificeren voor de Champions League en de recente teleurstellingen die hij heeft ervaren.

Read more »

Vrouwen Barcelona en Bayern gelijk in halve finale Champions League, assist BrugtsBarcelona heeft in de halve finale van de Women’s Champions League een belangrijke overwinning geboekt tegen Bayern München en zetten hiermee een belangrijke stap richting een finale plaats.

Read more »

Voetbalweekend vol hoogtepunten: Godts schittert, Twente vecht om derde plaats en Barcelona lonkt naar de titelEen overzicht van de belangrijkste voetbalwedstrijden en gebeurtenissen van het afgelopen weekend, met aandacht voor de prestaties van Nederlandse clubs en spelers, evenals ontwikkelingen in de Bundesliga, La Liga en de Premier League.

Read more »

Dames van E&O spelen ook volgend seizoen in de eredivisieVoor de tweede keer in zeven dagen heeft E&O het Noord-Hollandse ZAP met grote cijfers opzij gezet.

Read more »

Twente en NEC houden elkaar in evenwicht tijdens intense strijd om CL-ticketsFC Twente en NEC houden de strijd om de Champions League-tickets onverminderd spannend. Een geweldige reflex van Gonzalo Crettaz voorkwam in de absolute slotfase de overwinning van de thuisploeg.

Read more »

NEC grijpt punt bij Twente en houdt Europees voetbal in eigen handNEC heeft een 1-1 gelijkspel behaald tegen FC Twente, waardoor de Nijmegenaren een cruciale stap hebben gezet richting Europees voetbal. De ploeg heeft nu de mogelijkheid om zich direct te kwalificeren, zonder afhankelijk te zijn van play-offs.

Read more »