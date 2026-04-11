PSV verslaat Sparta Rotterdam in weinig enerverende wedstrijd

PSV, net bekroond tot landskampioen, heeft op Het Kasteel Sparta Rotterdam verslagen met 0-2. De wedstrijd werd gekenmerkt door een vroege goal van Pepi en een late treffer van Saibari. Sparta had het moeilijk en PSV speelde met de blik al op volgende wedstrijden. Gele kaarten voor Fernandez en Wanner betekenen schorsing voor het volgende duel.

Vier dagen na de feestelijke huldiging in Eindhoven, trad PSV als de verse landskampioen aan op Het Kasteel, waar vorig seizoen nog de landstitel werd binnengehaald. De spelers van Sparta deelden als eerbetoon bossen bloemen uit aan de bezoekende kampioenen. Het was duidelijk dat Jerdy Schouten, langdurig geblesseerd, niet van de partij was bij PSV , en ook Joey Veerman was nog niet fit genoeg om in Rotterdam in actie te komen.

De achttienjarige Noah Fernandez kreeg een basisplaats, zijn eerste sinds 24 januari, toen hij tegen NAC Breda speelde. PSV leek al binnen de eerste minuut op voorsprong te komen: Yarek Gasiorowski scoorde uit een corner van Ivan Perisic, maar de vreugde was van korte duur. Guus Til bleek in de aanloop naar de treffer hands te hebben gemaakt, waardoor het doelpunt werd afgekeurd. Het duurde een tijdje voordat PSV opnieuw gevaarlijk werd. Saibari raakte na een klein halfuur de paal. Het duel werd even onderbroken door vuurwerk in het uitvak, waardoor de rook het zicht op het veld belemmerde. Pepi leek na de hervatting de 0-1 op de voet te hebben, Paul Wanner leek de Amerikaan een niet te missen kans te bieden, maar tot opluchting van Joël Drommel, die door PSV aan Sparta was verhuurd, ging de bal naast. Vlak voor de rust was het alsnog raak voor Pepi. Uit een voorzet van Til knikte de aanvaller de bal beheerst in het net. Zo opende PSV voor het eerst sinds 28 februari de score in een competitieduel. Sparta, dat slechts één van de laatste acht competitieduels had gewonnen, kon voor eigen publiek weinig inbrengen. Omdat PSV na de pauze niet veel reden zag om gas te geven, werd het een weinig enerverende start van de tweede helft. Saibari probeerde het nog eens van afstand, maar Drommel kon eenvoudig redding brengen. Na ruim een uur was er eindelijk een wapenfeit van Sparta. Invaller Casper Terho verzond een voorzet, waarna Gasiorowski en Tobias Lauritsen onder de bal doorgingen, wat een kans opleverde voor Joshua Kitolano, die verrast leek te zijn door de bal. Hij slaagde er echter niet in om Matej Kovar te passeren. Tien minuten voor tijd besliste Saibari de wedstrijd definitief. De Marokkaans international werd door invaller Couhaib Driouech de diepte ingestuurd en schoot de bal beheerst langs Drommel: 0-2. Saibari werd direct na zijn doelpunt gewisseld. Trainer Peter Bosz bracht even later nog debutant Fabian Merien (17) in het veld. Een andere invaller, Myron Boadu, raakte in de slotfase de kruising. Ook Sparta-invaller Giannino Vianello raakte nog het aluminium. PSV verstevigde met deze overwinning zijn positie en kwam op twintig punten voorsprong van nummer twee Feyenoord. De gele kaarten voor Fernandez en Wanner waren een smetje op de avond. Zij zijn hierdoor geschorst voor de volgende wedstrijd tegen PEC Zwolle. Het was een avond die het kampioenschap vierde, maar de focus voor PSV lag al weer op de volgende wedstrijden en het consolideren van de voorsprong in de Eredivisie. De wedstrijd in Rotterdam was een weerspiegeling van de kracht van PSV, zelfs zonder een paar belangrijke spelers. Sparta daarentegen, dat in de degradatiezone verkeert, had het moeilijk om het tempo van de kampioen te evenaren. De individuele klasse van PSV, met spelers als Saibari en Pepi, maakte het verschil en zorgde ervoor dat de overwinning naar Eindhoven ging





PSV Sparta Rotterdam Eredivisie Saibari Pepi

